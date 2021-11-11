CHP’nin “hayır” kararı PKK’yı umutlandırdı

CHP’nin tezkereye ‘hayır’ oyuvermesi PKK’yı mest etti. Terörist ele elebaşı Mustafa Karasu’nun “CHP grubunun tezkereye hayır oyu kullanması önemli. Bunu çok kıymetli buluyoruz” övgüsünden sonra, örgütün Suriye uzantısından CHP’ye açık davet geldi. ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin, CHP’yi kendi bölgelerine davet etti. Şahin, Al Monitor’a yaptığı açıklamada Türkiye’nin olası operasyonuna karşı ABD’nin kendilerine garanti verdiğini iddia etti.

ABD BİZE GARANTİ VERDİ

Terörist Şahin, “ABD böyle bir güvence verdi. Resmi olarak bize söylendi. ‘Türkiye’nin herhangi bir saldırısına karşıyız ve kabul etmeyeceğiz’ dendi. Son Erdoğan-Biden görüşmesinde de bize yönelik bir operasyonun kabul edilmeyeceği Türk tarafına iletilmiş. Ruslar da bize bu yönde Türkiye ile herhangi bir anlaşmalarının olmadığını söylediler. Onların endişeleri ise Türkiye’nin direkt olarak değil, Türk ordusu yerine Türkiye’ye bağlı yerel güçlerin, yani Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet sürdüren silahlı grupların bize saldıracağı yönünde. Hatta bugün (önceki gün) için tarih verdiler ama bugün de kazasız belasız geçti.” dedi.

CHP’YE BİR AFERİN DAHA

Uluslararası güçlerin operasyona karşı durmasının CHP’yi Suriye tezkeresine “hayır” deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten terörist Şahin, “Her halükârda bu iyi bir sinyal ve önemli bir adım. CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici” şeklinde konuştu. Abdi, “CHP’den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?” sorusuna da, “Olabilir. Bence olumlu da olabilir” yanıtını verdi.

Atatürk diyemiyorlar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’ncü yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın bulunduğu bölgede tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1’inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Ardından saat 9.05 i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile beraber tören son buldu. Törenin ardından fotoğraf çekilen CHP’li bir gruba tepki gösteren vatandaş, “Atatürk diyemiyorlar. CHP bu. HDP ile ortak PKK. PKK CHP’si” İfadelerini kullandı.