"CHP'nin grup başkanvekili dünyanın en büyük festivalini 'Damadın TEKNOFEST'i' diye itibarsızlaştırmaya çalıştı"

Baykar'ın kuruluşundan günümüze kadar çizgisini anlatan Haluk Bayraktar, "Alenen bir iftira ile karşı karşıyasınız. Türkiye'nin savunma havacılık sektörünün ihracatında yüzde 28'ini yapan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ihracat rekorunu geçen bir firma. Bir firmaya 'bütün kaynaklar tek firmaya, rekabet yok, şımarıklık oluşur, dokunursunuz' diye dil uzatacaksınız, buna biz sosyal medyadan yanıt verince siyasi oluyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Baykar'ın varlığı zaten rekabet. Devletin bu projeleri desteklemesi doğal. Biz Baykar olarak bu desteklerden hep uzak durduk. Biz hep geliştirelim, satalım, ihraç edelim dedik. Hiçbir zaman kredi kullanmadık. Bayraktar TB2 pazarlamaya ihtiyacı olmayan, siparişleri dolu olan, birisi geldiği zaman 3 yıl sıra beklediği ürün. Bu ülke milli gemi yapıyor, radar, füze, roket, toplar yapıyor. Binlerce firmaya verilmiyor, hepsi Baykar'a veriliyor, böyle komedi bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BİZİM KIZILELMA, BAYKAR'IN 20 YILLIK SERÜVENİ"

Bayraktar Kızılelma 2022 mart ayında ismi verildi. Türk tarihinde hiçbir zaman tam olarak ulaşılamayacak hedefi tarif ediyor. Biz de paradigma dönüşümünü ifade eden stratejik alanda Türkiye için kızılelma hedefi düşüncesiyle bu ismi verdik. Sonra ilk uçuşu gerçekleştirdik. İlk uçuş havacılıkta çok önemli adımı ifade ediyor. Bizim Kızılelma, Baykar'ın 20 yıllık serüveni. Kızılelma bir anda geleceğin bambaşka dünyanın bize kapıları açtıran teknolojik platform. İlk uçuş çok kritik kilometre taşı. Yıllarca uğraşıyorsunuz, yazılımı, elektronik, mühendislikle bütün bileşenlerin hepsinin bir arada çalıştırarak uçuşla birleştirmek. Her zaman havacılıkta ilk uçuş tarihi kritiktir, milattır. Sonrasında servise, hizmete giriş tarihi verilir. İlk uçuş sizin geliştirdiğiniz platformun bütün sistemleriyle başarılı şekilde gösterimi. Ondan sonra onun seri imalata girerek ürün haline gelmesi. Baykar'ın 20 yıllık birikimi var. Bayraktar Kızılelma, Baykar'ın yüzde 100 imkanlarıyla geliştirilmiştir. Bize bir talep olmadı, dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olması dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından bunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için kendi imkanlarımızla adım attık. Devletle herhangi bir otorite ile anlaşmadan. Hedefimizin Cumhuriyet'in 100. yılında bu uçuşu gerçekleştirmekti. Biz Baykar olarak her zaman beyan ettiğimiz tarihten daha evvel, 2022'in Aralık ayında ilk uçuşu gerçekleştirmiş olduk. Akıncı'yı 2019 yılında İstanbul'daki TEKNOFEST'te buluşturmuştuk. Bu Cumhuriyetimizin 100. yılında böylesine önemli stratejik kazanım, Baykar ve tedarikçi eko sistemiyle. 20 yıl önce Baykar 5 kişilik ekipti. 5 kiloluk uçakla uğraşıyordu. Baykal ihracat ve yurt içi satışlarla, kendi öz kaynaklarıyla yatırım yaparak 6 tonluk uçak platformuyla uğraşır hale geldti. 5 kişi 3 bin 500 oldu. Baykar bine yakın tedarikçi ile bu noktada.

"KÜRESEL ANLAMDA SÜPER GÜÇ OLUŞTURACAK"

Şu anda Kızılelma kategorisinde dünyada insansız hava uçağı anlamında envantere girmiş hiçbir ülke yok. Kızıelma aslında havacılık anlamında Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda süper güç seviyesine çıkaracak teknoloji. Şu anda gencecik ekiple, dünyanın en ileri teknolojik seviyesine emek veren bir ekip. Türkiye'ye bambaşka kapıları açan bir alan. Kızılelma çok uzun soluklu bir proje. Çok daha farklı kategoriler, ses üstü hızlara çıkan, çift motorlara varan, çok farklı firmaların geliştirdiği akıllı mühimmatlar, Aselsan'ın radar teknolijileri, elektrooptik gibi teknolojilerle entegre edildi. Kızılelma 20-30 yıl boyunca hayatımızda olacak. Mini sınıf, taktik, taarruzi sınıfı İHA'lar ve en son Kızılelma. Hedefimiz bundan sonra uzay teknoloji alanlarında yatırımlar yapmak. Bugün ülkemizde tüm vatandaşlarımızı korumak için onlarca İHA var. Tüm bu eko sistemi, hava araçlarının altyapısını desteklemek için uzayda da bir hakimiyet oluşturmamız gerekiyor. Bu alanda ilerliyoruz.

"20 YIL ÖNCE ÇOK KRİTİK BİR ADIM ATILDI"

Türkiye'de özellikle savunma sanayinde son 20 yılda çok kritik atılımlar atıldı. 20 yıl önce savunma sanayinde faaliyet gösteren 17 firma vardı, bugün 2 binden fazla firma var. Çoğunluğu özel sektörde. Bugün Sahaİstanbul'un 900'dan fazla üyesi var. Yüzde 95'İ özel sektör bu kümelenmenin içerisinde. Özellikle savunma sanayinde yerlileşme vizyonu ve yerlileşme iradesi. Türkiye çok önemli bir karara imza atıldtı. Tank, İHA, Atak helikopterlerinin alım kararı vardı. Bir toplantıda 'Biz bu projeleri iptal ediyoruz, tamamını yerli yapacağız, yurt dışı bağımlısı olmayacağız' dendi. İşin ekonomik anlamda katma değer boyutu var. Bir de işin parasını verseniz dahi, satın almak isteseniz dahi size bunu vermiyor. 2009 yılında Türkiye, ABD'din SİHA talebinde bulundu, Amerika bunu reddettti. Türkiye yerli İHA'larından önce İsrail'den Heron ithal ediyordu. Ama ne oluyordu/ İsrail en ufak yedek parça ihtiyacı olduğu zaman, en ufak bir politik anlaşmazlık olduğu zaman destek vermiyordu. Türkiye 90'lı yıllarda ABD'de Gınat dediğimiz insansız hava araçlarını satın aldtı. Milyonlarca dolar para ödendi. 100 saati dahi doldurmadan envanter dışı bırakıldı. Çünkü destek gelmiyordu. Bugün Bayraktar SİHA'ları 600 bin saati buldu. Müthiş bir gelişim var.

"İNCE VE İPLİKLE BİRBİRİNE BAĞLI UNSURLAR"

Türkiye 15 yıl gibi sürede bu teknolojiyi parasıyla alamazken, 2004 yılında bir irade koydu. Bizim ilk geliştirdiğimiz ürün Bayraktar mini İHA. Elden atılan 5 kiloluk uçak. İlk kez savunma sanayinde o karardan sonra 'Biz bu işi rekabete açık yapacağız'. 'Bunu kim yapıp, gelip bize başarılı sunum yaparsa ondan 76 tane uçak alacağız' dediler. Bugünküne nazaran düşük çaplı imkanlarımız vardı. Devlet o zaman şunu deseydi ki, 'Kurulu devlet firmaları var sen yapacaksın' deseydi, bugün Baykar yoktu. Şeffaf bir modelle biz girmiş olduğumuzdan dolayı var. O kadar çok ince, birbirine iplikle bağlı hususlar var ki. Bunlardan bir tanesi olmasa bugünkü başarı olmazdı.

"İHA'LAR BİR KIVILCIM ETKİSİ YARATIR DEDİK"

Konuyu 180 derece tersinden gösterme çabası. Olduğundan çok farklı gösterme teşebbüsü maalesef. 2004 yılında biz ufacık firmaydık. Özdemir Bayraktar liderliğinde 7 kişi başladık. Sonra Savunma Sanayi Başkanlığı milli ve özgür üretim kararı aldı. Uçağın gövdesi veya elektriğini yerli yapan firma bu işe katılabilir dendi. Devletten nakit destek alan bir üniversite katılmıştı o yarışmaya. Baykar olarak hem gövdesini hem de uçuş elektroniği yazılımıyla o yarışmaya katılıp, birinci olduk. Savunma sanayinde projeler, tanımlı, belirli kurumlara verilen, rekabet olmayan kurumlardı. Biz 76 adet uçağı teslim ettik. Özdemir Bayraktar apartımanını satıp, bütün kazanımları bu işe yarattı. Silahlı kuvvetlerin envanterine giren ilk hava aracını biz yaptık. Bizim o işi kazandıktan sonra Malazgirt sınıfı dünyanın ilk döner kanat helikopterini yaptık. Şırnak'ta atölye kurduk tamamen kendi imkanlarımızla. 'Türkiye için İHA bir kıvılcım etkisi yaratır' dedik ve alana girdik. Türkiye bir adım atarsa dünyada birinci olabilir diye 20 yıl önce ilan ettik. Gece gündüz çalışmalara başladık.

"MAALESEF BÜROKRASİ O SABRI GÖSTEREMEDİ"

Malazgirt döner kanatlı helikopter projesini bizzat Cudi Dağı'nın eteklerinde olgunlaştırarak uçurduk. Bunların hepsi emek, ARGE gerektiren çalışmalar. Bayraktar TB2'yi ilk geliştirdiğinizde adım adım, bebek gibi büyüyor. O zaman bir kaza kırım olduğu zaman hemen yazılımında hata var, maalesef bürokrasi o sabrı gösteremedi. Alehte kampanyalar oldu. Biz 'istediğiniz kadar kaza kırım olsun, nasıl olsa bir devlet desteği yok, biz bunu yapıyoruz' dedik. Baykar en önemli inovatif çalışmaları bizzat sahada yaptı. Üs bölgelerinde yaptı. Terörle mücadelede nasıl katkı sağlarız diye sahadakilerle çok rahat çalışıyorduk, Ankara'dakilerle değil. Biz bilabedel bunu vereceğiz, uçurun artık dedik. O dönemde bürokratik anlamda ciddi engellemelere maruz kaldık. Bizim geliştirdiğimiz sistemlerin en önemli başarısı uçuk istatistiklerinin çok güvenilir olması. ABD'nin geliştirdiği uçaklar 5 saatte kaza kırıma uğruyor. Bir işi yapmak zor, herkesin ona sahip çıkması lazım. Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te anlattı; herşeyi yaparsınız, uçağın altına bir takoz koyarsanız o uçmaz. Bu konularda engellemek, hiç kimse 'ben bunun karşısındayım' diyerek engellemiyor. Nuri Demirağ, 'biz seni engelliyoruz' diye mi yok edildi. Bizatihi destek vererek yok edildi.

"MİLLETİMİZİN GERÇEKLERİ ÖĞRENMESİ LAZIM"

Baykar'ın tarihi boyunca çok ince oyunlarla karşılaştık. Bu tarz işlerde hiç fark edilmeden. Bugün artık milletimiz farkında Allah'a şükür. Bugün TEKNOFEST'e milyonlar akıyork. Türkiye'nin geliştirdiği uçaklara dokunuyor. Milletimiz farkında artık. 100 yıl önceye gidin Vecihi Hürkuş'ların dönemine gidin. Bu işleri durdurmak kolay, yapmak zor. Milletimizin gerçekleri öğrenmesi lazım. Zannediyorum ki, bu işler 'Bir firmayı zengin edeceğiz' şeklinde değil. Bu işler emekle, beyin sermayesiyle adım adım, üstüne koya koya geliyor.

"2 YIL BOYUNCA BU PROJEYE ÇALIŞTIK"

Dediler ki, Türkiye'nin taktik insansız hava aracı programına sizi rekabete açık ihaleye davet ediyoruz. Havada 6 saat kalabilen, 15 bin fit uçabilen bir taktik sınıfın İHA projesine iki firmayı davet ediyoruz. En ufak devlet desteği yok. TSK'nın ihtiyacı var. 100 kilometreden haberleşebilen İHA'ya ihtiyacımız var dendi. O dönemlerde biz mini İHA'da başarılı olmuşuz. Davet ederken ARGE desteği vermedikleri gibi bir de teminat mektubu istendi. Bir avans ödemesi alırsınız, teminat mektubu verirsiniz. Burada o da yok. O zamanlar bize çok ufak bakılıyordu. Çok üstten bakılıyor, inanılmıyor. 2007'de davet ettiler. 2 yıl boyunca bu projeye çalıştık. Bayraktar TB2'nin nasıl doğduğunu anlatıyorum. 2009 yılında bu uçağı geliştirdiğimizde uçuracağız. Pist bulamıyoruz. Kastamonu'ya gidiyoruz pist bozuk, Çorlu öyle. Keşan'ı bulduk. Projeye engel olmak isteyen bürokrasi uçuşa izin vermiyor. Kendi imkanlarla uçak yaptın uçuramıyorsun. 6 ay bekledik. Ankara'da izin verilmedi. 1. Ordu Komutanımız Ergun Saygun bizzat emir verdi 'uçurun' dedi. Bugün dünyanın en meşhur hava aracı Keşan'da ilk uçuşunu yaptı.

"BANA 'ÇAVUŞ ESAS DURUŞA GEÇ' DENDİ"

2009 yılının Haziran'ında kaçak şekilde Keşan'da uçurduk. Babam ilk uçururken jandarma gelmişti Garipçe'ye. Aynı yıl hiçbir banka teminat mektubu vermiyor. Kale Grubu'yla ortak olduk. Kale Grubu tecrübesi olan değerli grup. Kale-Baykar olduk o zaman. 2009 yılının Ekim ayında girdik. Babamın aortu patladı. Sıkıntılardan dolayı. Ağustos'tan 2 ay sonra Sinop'a davet ettiler. Ben o zaman Haluk Bayraktar olarak kısa dönem İzmir'de askerlik yapıyordum. Selçuk Bayraktar ekiple birlikte Sinop'a gitti. Uçağı uçururken, uçaklardan bir tanesi bürokratik baskının devamı gereği, baskı yapıyor. Kriterlere göre 55'inci dakikada 17 bin fitte. 'Daha da çık' deniyor. Uçak kaza kırım geçiriyor. Ekibin moralleri çok bozuk. Gözlemci heyeti var. Askerlikten izin alıp Sinop'a gittim. İkinci uçakta bir uçuş yaptık. Belli süre var, iki uçak hakkı veriyor size. Belli sürede o kriterleri göstereceksiniz. Bir uçuş yaptık 19 bin fite çıktık. Cuma günü 10 saat uçmamız gerekiyor. 3 Ekim Cuma günü. 3 gün boyunca firmanın genel müdürü vasfıyla oradayım. Son uçuş yapılıyor. Öğlen 2'de kalktı uçak. Bütün herşeyi gösterdik. Uçak gece 10'da geldi indi. Tutanak tutulacak. O heyette gözlemci, üyesi olmayın dışarıdan gelen asker üniformalı bir kişi 'Ben bu uçağın otomatik indiğine inanmıyorum' dedi. Tutanağı yazılmayacak dedi. O noktada ben bunları açıklamaya çalışırken, bir anda 'çavuş' diye seslendi bana. 3 gündür firmanın genel müdürü vasfıyla oradayım. 'Çavuş esas duruşa geç' dedi bana.

"İHALEYİ KAYBEDENLE 1 YIL ÖNCEDEN SÖZLEŞME İMZALANDI"

O asker kılıklı maalesef kişi benim esas duruşa geçmemi istedi. Peşimden 'şerefsiz' diye bağırdı. Ben de cevabını verdim. Beni tutuklatmak için Ankara'yı savcılığı aradılar. Karşılaştığınız duruma bakın. Ortalık karıştı. Savcılık arandı, tutuklanmam için. Allah'tan savcı 'Herkesin ifadesini alın ve tutuklamayın' dedi. Bunu bize yapan kişi heyette değil. Buraya maalesef eklenmiş. Biz onlara maşa kılıklı paşa derdik. Bu kişi bu olaydan 3 ay sonra askeriyeden istifa edip, o rakip firmaya girdi. Biz o demoda başarılı olmuşuz ve tutanağa yazmadılra. Bir uçak gece vakti gelip, iniyor, otomatik indiği yazılmadı o tutanağa. Sonra diğer firma kriterleri sağlayamadı. Ocak 2010 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı İcra Kurulu toplandı, 12 adet uçak üretmemiz istendi. İhaleyi kaybeden firmaya proje açıyoruz, onların da 6 tane uçak yapmasını istiyoruz. Bir gecede yeni projeyi kaybeden firmaya verdiler. Normalde rekabete açık ihalenin bir kazananı olur. Bize o işin yarısı verildi. İhaleyi kaybedenle sözleşme bizden 1 yıl önce imzalandı. Hiç kimse yüzünüze gülerek sizi engelliyorum demiyor, ben bu işin destekçisiyim diye engelliyor.

"İNSAN HAKLARI SAVUNCULARI TB2 İÇİN PARA TOPLADI"

Bayraktar TB2'yi dünya konuşuyor. 27 ülkeyle ihracat sözleşmeli imzalanmış. Bir o kadar daha ülke var. Türkiye'de kendini ispatlamış. Terörle mücadelede güç çarpanı olmuş. Sınır ötesinde büyük katkısı var. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı, İdlib Harekatı, Hendek Operasyonu'nda katkısı var. Libya bugün parçalanmadıysa Bayraktar TB2'nin katkısı var. Azerbaycan'da da öyle. Bugün Türkiye kendi geliştirdiği SİHA teknolojisini Azerbaycan'a teslim ediyoruz. Hedeflerin yüzde 75'i Bayraktar TB2 ile vuruluyor. Ezilen Ukrayna'ya en büyük katkıyı Bayraktar TB2 sundu. Kanada, Litvanya, Polonya, Ukrayna, Norveç gibi 7 ülke var. Polonya'da insan hakları savunucuları Bayraktar TB2 almak için para topladı.

"2004 YILINDA CUMHURBAŞKANIMIZ İRADE KOYDU"

Biz kazandığımız halde 2 yıl bekledik. Bayraktar TB2 SİHA. Hiç kimse bizden silahlı uçak yap diye talepte bulunmadı. Ama bizim ülkemizin SİHA'ya ihtiyacı var. 24 saat uçan uçak yaptık. 300 kilometre haberleşme menzili yaptık. Tanımlanan kriterlerin 3-5 katı üstünde uçak geliştirdik. Devlet bize bunu yapmamız için herhangi kaynak vermedi. Roketsan'la aramızda protokol yaptık. 2015 Aralık'ta ilk atış testi yaptık. O bomba ile birlikte o uçağı. Silahlı İHA'ydı bu. Mini akıllı mühimmatla uçağı test izni vermediler. 2014-2015 yıllarında. Bu konuyu bilenler biliyor, ama hiç bilmeyenler iftira atıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2004'de bir irade koydu. Sistem yapı olarak buna hazır değildi o zaman. Yüzlerce ince oyunlar, engellemeler var. Sonuçta bu işler başarıya ulaşmış. Bu engelleri aşarak dünyanın 27 ülkesine ihraç eden, dış politikada kaldıraç etkisini yaşayan bir kazanımdır. Ülkenin Cumhurbaşkanları 'Biz Bayraktar TB2 almak için sıraya girdik' deniyor. İnişler, çıkışlar, engellemeler var ama başarılı olduk. Olunabiliyor demek ki.

"DEVLETTEN 1 KURUŞ VE ARGE DESTEĞİ ALMADIK"

Selçuk Bey 2016'da damat oldu. 2016'da Bayraktar TB2'yi geliştirmiş silahlı kuvvetlere teslim etmiş firmayız. Aylarımız, yıllarımız Gabar'da, Cudi'de geçmiş. Baykar bütün yaptığı işler boyunca, tek kuruş kredi kullanmamış bir firma. Hala böyle. Hiçbir zaman kullanmadık. Bunların bilinmesi lazım. Biz iş yaptığımız devlet kurumlarından en ufak ARGE desteği almadık. 1 kuruş almadık. ARGE sözleşmesi imzaladık. Nakit hibe kullanmadık. Sattık, ihraç ettik. 2022 yılında Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin yüzde 99.3'ü ihracattan. Tek kuruş kredi kullanmamış, tek kuruş nakit hibe almamışız. Baykar'dan önce Türkiye İsrail'den Heron'ları alıyordu. Silahlı değillerdi. Bugün Bayraktar TB2'nin 5 katı fiyatı. Gınat'ları 10 katına alıyordu. Baykar'ın varlığı rekabeti ve maliyet etkinliğini getiriyor.

"YÜZÜMÜZE BAKA BAKA BİZE BU İFTİRAYI ATTILAR"

İddialar, iftiralara gelelim. İlk önce spker soruyor, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybederse bu işler engellenir' diye bir ifade var. Beyefendi 8 yıl MGK üyeliği yaptığını söylüyor. 'Bu ülkede bütün dünyanın konuştuğu Bayraktar TB2 nedir?' demez mi? Bir fuar yaptık, İngiliztere Savunma Bakanı geldi. Bayraktar SİHA'ların ne kadar oyun değiştirici olduğunu söyledi. Bulgaristan, Malezya Cumhurbaşkanı geldi fabrikamızı geldi. Sayın Kılıçdaroğlu 2012'de geldi. Ama maalesef CHP'den grup başkanvekili dünyanın en büyük festivale 'Damadın TEKNOFES'i' diye itibarsızlaştırmaya çalıştı. 'İstikbal göklerdedir diyen' lider Atatürk'ün kurduğu parti CHP. Bize bankalar Bayraktar TB2'nin sözleşme imzalaşmasında teminat mektubu vermedi. Ufak birader İş Bankası Genel Müdürü'ne mektup yazdı. Yetkililer geldi, 'Sizin CV'lerinize bakıyoruz' dediler. Ve bu CV'lerin üzerine size teminat mektubu veriyoruz dedi. İhracattan kazandığımız gelirlerle 4 bin öğrenciye burs veriyoruz biz. CHP Grup Başkanvekili 'İBB'den 41 trilyon aldılar' diye yüzümüze baka baka iftira attılar.

"DEVLETİN BU PROJELERİ DESTEKLEMESİ DOĞAL"

Selçuk Bayraktar'ın 'mevcut iktidar dahi bu konuda gevşeme olursa bu konular risk altında' demişti. Alenen bir iftira ile karşı karşıyasınız. Türkiye'nin savunma havacılık sektörünün ihracatında yüzde 28'ini yapan. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ihracat rekorunu geçen bir firma. Bir firmaya 'bütün kaynaklar tek firmaya, rekabet yok, şımarıklık oluşur, dokunursunuz' diye dil uzatacaksınız, buna biz sosyal medyadan yanıt verince siyasi oluyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Baykar'ın varlığı zaten rekabet. Devletin bu projeleri desteklemesi doğal. Biz Baykar olarak bu desteklerden hep uzak durduk. Biz hep geliştirelim, satalım, ihraç edelim dedik. Hiçbir zaman kredi kullanmadık. Bayraktar TB2 pazarlamaya ihtiyacı olmayan, siparişleri dolu olan, birisi geldiği zaman 3 yıl sıra beklediği ürün. Bu ülke milli gemi yapıyor, radar, füze, roket, toplar yapıyor. Binlerce firmaya verilmiyor, hepsi Baykar'a veriliyor, böyle komedi bir şey olabilir mi?

"ÜRÜNLERİMİZİN PAZARLAMAYA İHTİYACI YOK"

Savunma sanayinde bir sistematik var. Silahlı kuvvetler gereksinimlerini bildiriyor. İhale açılıyor, teklif veriyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Türkiye'de Baykar tek üretici var. Türkiye'de devlete İHA teslim eden 7 farklı şirket var. Biz zaten yüzde 99.3'ü ihracat olan firmayız. İftirada 'zengin etmeye çalışıyorlar' deniyor. Bu nasıl izansızlık! Biz ihracat yapsak zaten daha çok kazanıyoruz. Baykar 3 bin 500 kişilik ekip. İş geliştirme ekibi 5 kişi. Ürünümüzün pazarlamaya ihtiyacı yok. Siparişleri yetiştiremiyoruz. Devletler kendi geliyor bize. Hiç kimse Selçuk Bayraktar Cumhurbaşkanının damadı diye Türkiye'den SİHA talep etmiyor.

"AFRİKA'DAN GELEN GENERAL BİZE BUNU SÖYLEDİ"

Ülke liderleri kendileri talep ediyor, 'Biz Bayraktar TB2 almak istiyoruz' diyorlar. Baykar dünyanın en büyük İHA ihracatçısı şu anda. Konuştuğunuz Türkiye'nin en büyük savunma havacılık ihracatçısı. Böyle bir güçten bahsediyoruz. Öyle bir ürün geliştirdik ki, arkamızda 20 yıllık emek var. Maliyeti etkin, kendini sahada ispatlamış ürün geliştirdik. Afrika'dan bir ülkenin hava kuvvetleri komutanı geldi, bizden SİHA almak istiyor. 'Ben Afrika'da milli geliri en düşük ülkesiyim, ben geliyorsam herkesin size gelmesi lazım' dedi. Çin, Amerika, İsrail'le rakebet eden bir firmaya 'Burada rekabet yok' diyebilir mi, bakanlık yapmış bir insan. Katma değeri yüksek, ülkeye gelir getiren, cari açığı azaltan. Yani İsrail'le bağlı olalım, ABD'den alalım, böyle mi olsun.

"DEVLETE YÜK OLMAK İSTEMİYORUZ, İHTİYACIMIZ YOK"

Bir firma jet motorlu bir savaş uçağı ürütüyor, bunu kendi imkanlarıyla yapıyor. Dünyada böyle bir şey duydunuz mu? Dünyada bütün ülkeler savunma sanayi yapanları fonluyor. Biz bu konuda hassasız, kendi yağımızda kavrulmak istiyoruz. Biz devlete yük olmak istemiyoruz. Bizim zaten ihtiyacımız yok. Türkiye'de hiç almamamıza rağmen bu iftiralarla karşı karşıya kalıyorsak, aynı kişiler o destekleri aldığımızda ne derlerdi?

"BU BAŞARILARIN BİR TANESİ DİLE GETİRİLMEZ Mİ?"

Baykar'ın 1000'e yakın tedarikçisi var. Her kesimden insanın liyakata dayalı olarak çalıştığı bir firma. Uçak yapıyorsunuz, hazırcılıkla olmuyor bu işler. Liyakatı var mı, ülkesine, milletine bağı var mı? Dünyanın en ileri teknolojisinde kayırmacılık olabilir mi? Her yıl 1200 stajyer alıyor Baykar. Kimse 'şu kişi torpille girmiş' diyemez. Bu tesiste çalışmak için şu kriterlere sahip olmak gerekiyor diye herkes biliyor bunu. Bize iftira eden şahıs 11 yıllık ekonomi bakanlığı yapmış, 8 yıllık MGK üyesi birisi. Bir gün kapımızı çalıp, sormadı. Duyarsız olabilir. Ama biz böyle iftiralarla karşılaşacağımızı beklemezdik. Türkiye'nin en katmerli ihracatı yapan firmaya 'rekabetten yoksun, kayrılıyor' dememesi gerektiğini bilmez mi? Son yıllarda dış politikanın en önemli kaldıraçlardan bir tanesi Bayraktar TB2 değil mi? Bu başarıların bir tanesi dile getirilmez mi? Kızıelma uçmuş, tebrik edilmez mi? Onlarca ülkenin büyükelçisi bizi arayıp, tebrik etmez. Genel başkan yardımcısı bir belge yayınlıyor, belgeyi okumaktan aciz. Bir ülkenin geleceğine talipsiniz, bir belge sunmanız lazım.

"NAKİT HİBE VE ARGE DESTEĞİ ALMADIK"

Yatırım teşviklerde devlet, Türkiye'nin proje teşviği var. Türkiye'de 55 firmaya yatırım teşvik belgesi düzenlemiş. 'Biz kendi öz kaynaklarımızla şu kadar yatırım yapacağız' demişiz. Herkes nakit hibeleri kullanmış. Faiz desteği, enerji desteği almış. Biz sadece herkesin kullandığı, kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız yaptığımızda o vergiden düşürme imkanı. Bu devletin verdiği teşvik. Sütçülük yapan, hayvancılık yapan, otomotiv yapan, savunma sanayi alıyor bu teşviği. Biz yatırımlarımızı kendi kaynaklarımızla yaptık. Bir tane belge gösteremezler. Hiçbir zaman nakit hibe ve ARGE desteği kullanmadık.

"BU ÜRÜNLERİN SATIŞI DEVLETİN İZNİNE TABİİDİR"

Teslim ettiğimiz SİHA'lar askerimizin, güvenlik güçlerimizin. Vatandaşlarımızı korumak için görev yapıyor. Buradan aldığımız güçle milyonların katıldığı TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun. Milletin oraya teveccühü. Burada herhangi siyasi bir şey göremezsiniz. Herşeye açığız. Bu tehditvari ifadeler. Kendisi ailesinin ticare işletmesi olduğunu söylüyor. Böyle bir iftira hakkı nereden geliyor? 80'li yılların öncesinde Hacı Murat arabasına benzetme. Bu ürünlerin satışları devletin onayına tabidir. Devlete imzalı formla başvurmak zorunda ülkeler. Direk bizden satın alamazlar. Ülkeler sıraya giriyorlar bunu almak için. Başvurudan sonra devlet izin veriyor. Esas olan devletin izin vermesi. İzin verirse satma hakkınız var.

"8 YIL MGK ÜYELİĞİ YAPAN BİRİSİ NEDEN GELMİYOR?"

Amerika'da Ermeni lobisi, Yunan lobisi bizim büyük düşmanımız. Aynı gün kaçak FETÖ'cüler büyük iftira yapıyorlar yurt dışından. Aynı gün Ali Babacan inanılmaz iftiralar atıyor. Bu kadar gerçekten siyaset üstü görmemiz gerekirken. Bizim siyasi polemiğin içinde olma gibi derdimiz yok. İftira atılırsa kusura bakmayın onun altında paspas olacak halimiz yok. Kapımız herkese açıktı. Bir gün arayıp, sorsa gelebilirdi. İngiliz bakan geliyor, Afrika'dan bakan geliyor. 8 yıl MGK üyesi yapan bir kişi neden gelmiyor? Kızılelma bu ülkeyi gerçekten süper güç kılacak proje. Bu işler bu kadar kurban edilebilir mi?

"HER GÜN YENİ BİR ŞEY GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Bu işler Türk Silahlı Kuvvetleri ve kurumların sahip çıkmasıyla olan işler. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Bir ürün geliştirdiniz, hangarda duruyor, olmaz. Onu uçuracaksınız. Bunlar uçarak gelişiyor. Uçurursanız daha ileri taşıyorsunuz. Bu da askerimizle yanyana, omuz omuza çalışarak oluyor. Akıncı 2021 yılında envantere girdi. 16 bin saati geçti. Yeni yeni alanlar açılmaya başlıyor. Bu harp alanı çok dinamik. Mücadele ettiğiniz terör örgütleri ve ülkeler sizin düşmanlarınıza çok büyük destekler veriyor. Bunların hepsiyle baş etmeniz lazım. Her gün yeni bir şey geliştirmeniz lazım. Türk ordusunun başarısı, savunma sanayi ve ordunun bu kadar iç içe çalışabilmesinden.

"ÜLKEMİZİN BUNLARA ÇOK HIZLI İHTİYACI VAR"

Şu an dünyada en son harplerde insansız, akıllı sistemler, uzay teknolojileri, radar teknolojileri gibi alanda maliyet etkin ve çok hızlı, geliştirme süreleri 5-10 yıllık sürede olmaması lazım. Bizim ülkemizin bunlara çok hızlı ihtiyacı var. SİHA, İHA konusunda en iyiyiz şu anda. Akıncı stratejik sınıf en iyisi performans olarak. Savaş uçağı konseptiyle en üst lige çıkıyoruz. Bağımsız ve istediğiniz adette üretecek şekilde yapıyoruz. Aselsan, Roketsan'da, TÜBİTAK'ta çok güzel akıllı roketler, seyir füzeleri, güdümlü roketler geliştiriliyor. F-35 programı geliştirme sadece 50 milyar dolar. Aynı zamanda farklı üretim üsleri açarak. Türkiye'de parçalarını yaptırıyordu. O kadar adet üretmesi için size ihtiyacı var. Biz bu kadar roketler yetiştiriyoruz, onlardan bir tanesini bu uçağa takalım deseniz yüzlerce milyon dolar sizden para talep ediliyor.

"BAYKAR'I EN BAŞTA UFAK GÖRÜYORLARDI"

2004 yılında daha Baykar 5 kişilik firma iken, o dönem Türkiye'ye İHA satmak isteyen İsrail firmasının iş geliştirme müdürü bizi tanıyan bir kişiyi araya sokarak bizle buluşmak istiyor. Bize iftiralar atan Ali Babacan'ın ziyaret etmediği Baykar'la İsrail firması buluşuyor. İsrail 'sizinle ortak olmak istiyoruz, isterseniz gizli ortağınız, isterseniz iş ortağı olalım' diyorlar. Biz de 'biz küçük firmayız neden biz?' diyoruz, teklifi reddediyoruz. Baykar'ı en başlarda ufak görüyorlardı. Kale Grubu bu alana çok emek vermiş özel sektör firmamız. Onlarla biraraya gelmeden önce başka firmalar da oldu. Sonra Bayrak kendi başına devam etti.

"4 BİN ÖĞRENCİMİZE BURS VERİYORUZ"

Biz 2016 yılında kulunduk. Milli teknoloji hamlesi vizyonuna sahip çıkan genç bir kuşak. Yazılım, üretim, tasarım, kodlama, elektronik programlar için başlattığımız programlar var. DNA teknoloji atelyeleri ortaokul, liseli gençleri öğrenerek eğitim veren program. Buna 240 bin kişi başvurdu bu yıl Türkiye'den. Sınavları var. Uygulamalı sınav var. O aşamaları geçen kişiler burada yer alıyor. Burs programlarımız var. 4 bin öğrencimize burs veriyoruz. Bilim merkezlerimiz var. Girişim programı var. TEKNOFEST organizasyonuna vakıf ve Baykar olarak destek veriyoruz. Rekabetten korkuyorsak TEKNOFEST gibi organizasyon yapıp, yarışmaya davet edip, onlara destek verir miyiz? Türkiye gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunu bu iftiralarla ortaya koyuyorlar.

"BORSAYA AÇILMA PROJEMİZ YOK"

Bizim tarzımız var. Kredi kullanmayan, devlet desteği kullanmayan, kendi birikimlerini yatırın. Savunma ekosisteminde böyle bulamazsınız. Biz hiçbir zaman bu firmanın gelirini maksimize etmek üzere kurulu bir anlayışımız olmadı. Her zaman hedeflerimiz oldu. Borsaya açılma konusunda çok soru geliyor. Halka açılma konusunda. Şu anda buna çok açık bakmıyoruz. Açıkçası spekülasyona açık olmamak lazım. Şu an böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ukrayna'da tesis açma planımız var. Azerbaycan'da teknoparkta teknoloji firması Selçuk Bey açtı. Farklı ülkelerde bakım merkezleri gibi ihtiyaçlar oluyor.

"ŞU ANDA SİPARİŞ ALMIYORUZ"

Bizim Bayraktar TB3 Anadolu gemisine iniş kalkış yapacak şekilde düşünülüyor. Bayraktar Kızılelma şu an yurt dışından sipariş verilmek istenen bir uçak. Şu anda ürün olmadığı için ne Türkiye'de ne yurt dışında bir sipariş almıyoruz. Bu ürün 2 sene içerisinde bizim geliştirdiğimiz havuzlu gemiye iniş çıkış yapabilecek. 2023'te ilk uçuşunu yapacak. 2023 sonunda seri hatta girecek. Dünyada büyük firmalar uçan mobiliteye büyük paralar yatırıyor. Biz de ekip olarak bu alanda yatırım yapıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz Bayraktar DİHA var. Uçan araba sivil alanda uçacak. Hayatında havacılıkla ilişkisi olmayan bir insanı güvenilir şekilde bir noktadan bir noktaya taşıyacak. Biz bu yarışta varız.

"TROL ORDUSUNA İHTİYACIMIZ YOK"

Talip olan devletler Türkiye Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanlığı'na başvuruyor. Tabii ki Türkiye'nin dış politikasına uygun olarak bu ürünler pazarlanıyor. Pazarlanması bile izne tabi. 4 bin 500 kişilik ekibimizde yabancı oturumlu çalışan sayısı 50-60'tır. Diğerleri Türk çalışanı. 400'e yakın bayan çalışanımız var. Yaş ortalamamız 27. Genç bir ekibiz. 27 yaşında insanlar bu tarz teknolojilere imza atıyorlar. Bu çok büyük tecrübe. Bu kadar cahilce iftiralara maruz kalınca çıkma gerekliliğini, milletimize anlatmak gereğini hissettim. Baykar Türkiye'de sosyal medyada kurumsal olarak bir numaralı firma. Sosyal medyaya bakan kişi sayısı 2. Bizim trol ordusuna ihtiyacımız yok, kişi kendi gibi bilir.

"HER AÇIDAN DENETİME TABİİYİZ"

Teknolojinin bu kadar genişlemesi TSK personelinin bunları yoğun kullanması. Bizden yeni şeyler talep etmesi. O döngü en kritik unsur. Dünyada bu teknolojiyi kullanan en güçlü ordulardan bir tanesi TSK: TSK başka ülkenin ordularına da bunun eğitimlerini veriyor. Orman yangınları, afetler, arama kurtarma, Mavi Vatan'ın korunmasında çok büyük görev alıyor Bayraktar TB2.

Bütün savunma sanayi şirketleri üretim izni almak için tesis güvenlik belgesi almak zorunda. Devamlı denetleniyorsunuz. Her açıdan denetime tabiyiz.

"ÜLKEMİZE VE İNSANLIĞA KATKIYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bahsettiğim gibi Baykar, Özdemir Bayraktar gibi idealist, girişimci, ileri seviye mühendis, hayatını bu işe vakfetmiş. Ölene kadar fabrikada yaşamış. Bugünlere gelmemizde onun prensiplerine borçluyuz. Helal harama titiz bir insandı. 'Nefsin izzeti yoktur, yaptığın işin izzeti var' derdi. Bu gün yayındaysam, binlerce insanın emeklerine ve bu izzete sahip çıkmak için buradayım. Annem şu an işyerinde, fabrikada yaşıyor. Biz milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda bu hamleyi gerçekleştirmek için. Siyaset ister yanımızda olsun ister olmasın. Biz bu işe inanan insanlarla, vakfımızla o samimiyete uyarak, o titizliğe riayet ederek sonuna kadar çaba göstereceğiz, ülkemize ve insanlığa katkı sunmaya devam edeceğiz. Sizlere teşekkür ediyorum, destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Sağolsunlar.

Kaynak: Habertürk