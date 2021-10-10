CHP'liler önce düğüne sonra baskına gitmiş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Büyükada’da vapur iskelesinin üst katını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 10 yıllığına kiralamış, sözleşmeyi tek taraflı fesheden İBB, mahkeme kararını beklemeden TÜGVA’ya zabıta baskını düzenlemişti. Çok sayıda CHP’linin de katıldığı baskın tepki toplayınca bazı fotoğraflar paylaşılıp TÜGVA’nın binayı ticari faaliyetler için kiraladığı, nişan düğün organizasyonları düzenlediği iddia edilmişti. İddiaların tümü asılsız çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, ihtilaflı bina TÜGVA’nın kullanımına geçtiği tarihten bu yana 3 organizasyona ev sahipliği yaptı. Binada hepsi ada sakini olan 3 ailenin ricaları üzerine kına, düğün ve sünnet mevlidi düzenlendi. Bu 3 organizasyondan da tek kuruş ücret alınmadı.

BASKINI YAPANLAR DÜĞÜNDE

Binada düzenlenen düğünle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. 22 Ağustos’taki organizasyon CHP’li Adalar Belediyesi’nin engelli personeli Saim Şelik ile Semra Kaleder’in düğünüydü. CHP il ve ilçe yönetimi de tam kadro düğündeydi. Daha da ilginç olanı, TÜGVA’ya yapılan gece baskınına katılıp zabıta ekiplerine amirlik eden CHP İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ile baskında TÜGVA’daki gençlere saldıran CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Enver Alsel Altepe ve CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Enver Doğan da düğüne katılanlar arasında. Bu üç isim gelin-damatla fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaşmış. CHP ilçe teşkilatının sosyal medya hesaplarından da benzer paylaşımlar yapılmış.

TEK KURUŞ ÖDEMEDİK

Dünya evine giren çift ve ailesinden hiçbir ücret talep edilmedi. Aile düğün öncesi “binanın düğün yapılan bir mekan olmadığı, bu yüzden fazla yüksek sesle müzik çalınmaması” yönünde uyarıldıklarını aktardı. Binada kına ve sünnet organizasyonu yapan Ada sakinlerine de ulaştık. Kendilerinden ücret alınıp alınmadığını sorduk. “Tek kuruş ödemediklerini, ısrarlı ricaları üzerine TÜGVA’nın Adalar ilçe temsilciğinin kendilerine izin verdiğini” söylediler.

CHP YÜZÜNDEN TACİZ EDİLİYORUM

CHP’lilerin fotoğraflarını paylaştığı etkinliği düzenleyen Kainat Organizasyon’un sahibi de yalandan dertli: “Ben genç bir kadınım, Maltepe’de küçücük bir dükkanım var. Mekan kiralayıp kına yapmam mümkün değil. Bana yer gösterilir, ben de gider organizasyon yaparım. Bahse konu kına da aynı şekilde yapıldı. Ne TÜGVA, ne de bir başka yere ücret ödemedim. Haksız yere hedef gösterildim, her gün telefonlarım taciz ediliyor.”