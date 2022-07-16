CHP’li Özkoç “Erdoğan 15 Temmuz’da saklandı” yalanında ısrarcı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun, Bakırköy'de televizyon karşısında kahvesini yudumlayarak hain girişimi seyrettiği anlara dair fotoğraflar gün gibi ortada olmasına rağmen genel başkanının 15 Temmuz gecesi darbeye karşı sokakta olduğunu iddia etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almıştı.

GERÇEKLERİ GİZLİYOR

“Recep Tayyip Erdoğan, 15Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!” ifadeleriyle Erdoğan’ın o gece ‘saklandığını’ söylemişti.

Atatürk Havalimanı

Özkoç, bugün bir tweet daha paylaştı ve “Erdoğan saklandı” söylemini sürdürdü. Şimdi de “Erdoğan, 15 Temmuz gecesi telefonun arkasına saklanıp, milleti sokağa döküp sonra da şehit ve gaziler için milletimizin topladığı paraların üzerine yatmaya çalışan bir liderdir.” sözlerini kullandı.