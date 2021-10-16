CHP'li Feyza Altun: AK Partili herkesten nefret ediyorum

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, AK Partililere yönelik nefret söyleminde bulundu. Altun "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Feyza Altun'a hem vatandaşlardan hem gazeteci ve siyasilerden tepki üstüne tepki yağdı.

Tweet'ini silmek zorunda kalan Feyza Altun, gelen tepkilerin ardından yeni bir tweet daha attı.

Altun, "Birilerinden nefret ettiğim için kendimden utanıyorum… Kötü bi duygu. Tahammülümün kalmaması beni üzüyor ve yakıştırmıyorum kendime." ifadelerini kullandı.

SEÇİM DÖNEMİ TEHDİTTE BULUNMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden önce de çok tehlikeli bir provokasyona imza atarak, "Bu süreçte bomba patlarsa, terör hortlar toplum terörize edilirse müsebbibi bellidir" demişti.

Feyza Altun CHP Kadın Kollar Başkanlığına aday olmuştu.