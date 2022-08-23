CHP'li Edremit Belediyesi'nin Kitap Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildi

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, 5’nci Edremit Kitap Fuarı’nda bazı yazarların hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretler içeren konuşmalar yapmasına sert tepki gösterdi.

"SEN BU İŞİ YAPAMIYORSUN İSTİFA ET"

Yazılı basın açıklaması yapan İlçe Başkanı Umutlu, sorumluların hesap vereceğini ifade ederek, CHP’li Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ve Organizasyoncu Yazar Necdet Saraç’a sorular yöneltti. Başkan Umutlu, başkan Arslan’a yaptığı istifa çağrısını yineleyerek, “Sen bu işi yapamıyorsun! İstifa et!” dedi.

“MURAT AKBAŞ, HDP AĞZIYLA KONUŞMALAR YAPTI”

Ekrem Umutlu, basın açıklamasında, “Selman Hasan Arslan başkanlığındaki CHP’li Edremit Belediyesi, artık Edremit halkının sınırlarını zorlamaya başladı. Amacı, ülkenin yazarlarını okurlarla buluşturmak olan Kitap Fuarı’nı yıllardır siyasi propaganda malzemesi haline getiren Edremit Belediyesi, 9 günlük fuarda da CHP’li görünüp HDP/KK destekçisi olan sözde yazarları ilçemize getirdi. Fuarda konuşmalar yapan bazı sözde yazarlar, aldıkları paralarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Cumhurbaşkanımıza hakaretler ediyor.

Sözde Kitap Fuarında konuşan CHP’nin İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı ve HDP/KK destekçisi sözde yazar Murat Akbaş, HDP ağzıyla konuşmalar yaptı. Sözde yazar Akbaş, hükümete 'katliam dayatıcısı' Cumhur İttifakı’na 'faşidt' ve Cumhurbaşkanımıza da 'diktatör' deme cüretini gösterdi. HDP/KK propagandacısı eski milletvekili Mehmet Tüm de, konuşmasında sokak çağrısı yaptı” diye konuştu. Sözde Kitap Fuarında konuşan cibilliyetsiz yazar müsveddeleri bunların hesabını verecek." dedi.

"BALIKESİR'İ YOLGEÇEN HANI SANMAYIN"

Umutlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Toprakları Şehit kanlarıyla sulanmış Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’i yolgeçen hanı sanmayın! Şehit Kaymakam Hamdi Bey’in şehri, efeler diyarı Edremit’i sahipsiz sanmayın! Hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza hakaret edecek cesareti nereden buluyorsunuz? Edremit halkı sizi unutmaz. Bu hakaretlerin hesabını vereceksiniz!

Göreve geldiği günden bu güne Edremit’i ülkemize rezil eden Selman Hasan Arslan; Edremit’e verdiğin zararın faturasını artık düşünmeye başlama zamanı! Belediyenin Özel Kalemi Tayfun Canlı ve sözde organizasyoncu yazar Necdet Saraç’a da Edremit halkı bunların hesabını sorar. Yaptığı bol sıfırlı işlerin hesabını veremeyen, kendini belediye başkanı sanan Tayfun Canlı; Bu fuarda örtülüler dahil, belediye bütçesinden kaç milyon TL harcandığını açıkla? Belediye mülkünde oturan bedavacı yazar Necdet Saraç; Sana bu işlerin karşılığında ne verdiler?”