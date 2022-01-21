CHP'li belediye şehri haraca bağlamış: Selam verenden rüşvet istiyorlar

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suç üstü yakalandı.

İddialara göre, bu olay Bilecik Belediyesi’nde yaşanan ilk rüşvet hadisesi değil. Eski milletvekili CHP’li Mehmet Seven şehirde “İstanbul Ekibi” olarak adlandırılan müteahhit ve danışman grubunun Bilecik’i resmen harca bağladığı iddia etti. Seven “Belediyeye düşen herkesten rüşvet isteniyor. Yeni dükkan açan berberden bile rüşvet alındığını iddiası var” dedi.

3 YIL AYAK DİRENDİ

Bilecik Belediyesi’nde önceki gün şok bir operasyon düzenlendi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre eskiden Seven Pasajı olarak bilenen arazi üzerine belediye ortaklığı ile AVM inşa eden firma, belediyenin CHP’ye geçmesi ile sorunlar yaşamaya başladı.

Tamamlanmasına az kalan inşaata her gün başka bir sorun çıkarılarak rüşvet istendi. Ancak firma rüşvet vermeyi reddetti. Firma tam 3 yıl boyunca benzer sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Son olarak AVM’nin açılmasına da engel çıkarılınca rüşvet talebi yargıya intikal ettirildi ve operasyon gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının inşaatı devam eden yaklaşık 42 milyon lira bedelli AVM’nin işlemlerini takip etmek için bir kişiden 5 milyon lira istediğini, ancak 200 bin dolar nakit ve 130 bin dolar senet karşılığı anlaşmayı kabul ettiğini belirledi.

RÜŞVETE SUÇÜSTÜ YAPILDI

Para alışverişinin, şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde yapılacağını öğrenen ekipler, operasyon için harekete geçti. Selçuk Erdağı, seri numaraları önceden alınan 200 bin doları aldığı sırada düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Erdağı’nın bina ruhsatı almak isteyen bir başka kişiden de 400 bin lira rüşvet istediğini belirlendi. Soruşturma kapsamında encümenler Ahmet Korkmaz, Muharrem Tüfekçioğlu ve Bülent Kaya ile Memur Osman Ergen, Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu, Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Sarı’nın da ifadelerine başvuruldu.

KİM BU İSTANBUL EKİBİ?

Eski milletvekili olan ve CHP’de siyaset yapan Mehmet Seven, operasyondan yaklaşık 1 hafta önce sosyal medya hesabından Selçuk Erdağı’nın ismini vererek belediyede rüşvet çarkı döndüğünü ifade etmişti. Operasyonun ardından Yeni Şafak’a konuşan Seven, şok iddialarda bulundu.

ÖNCE TELEFONLAR TOPLANIYOR

Şehirde İstanbul’dan geldikleri için ‘İstanbul Ekibi’ olarak adlandırılan müteahhit ve danışman grubunun Bilecik’i rant çarkı kurduğunu eden Seven şunları kaydetti: “Belediyeye düşen herkesten rüşvet isteniyor. Rüşvet istenilenler gelip bize şikayet ediyor. Yeni dükkan açan berberden bile rüşvet alındığını söyleyen var. Rüşvet ekibinin yakayı ele vermemek için ilginç yöntemler kullandığı anlatılıyor. Rüşvet istemek için çağırdıkları kişiler kayıt yapmasın diye telefonlarını girişte alıyorlarmış. Hatta bazı iş adamlarına hiç konuşmadan istedikleri rüşveti kağıda yazıp gösteriyorlarmış. Bu rüşvet çarkını buradaki CHP yönetimine ilettim, sosyal medyadan yazdım ancak sonuç çıkmadı. CHP milletvekilinden durumu anlatmak için randevu istedim ancak vermedi. İhalesiz iş vermeler, fahiş fiyatlı ihaleler de cabası. Mermer diyarı Bilecik’te bedava yapılabilecek mermer bir çeşme için bile yüz binlerce lira veriliyor. Hali hazırda zaten park olan bir yere bir baraka kondurup düzenleme yaptık denilerek 4 milyon 700 bin lira para ödendi.”