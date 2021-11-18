CHP'li Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan işçiye mermili tehdit

CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, alkollü bir şekilde geldiği belediyenin önündeki grev çadırında nöbet tutan işçileri mermiyle tehdit etti.

Olayın görgü tanıkları şunları anlattı: “Bülent Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde gece yarısı Bakırköy Belediyesi’nin önünde bulunan grev çadırına geldi. Alkollü olan Kerimoğlu grev nöbeti tutan işçilerin yanına giderek ‘Mayıs ayı yaklaşıyor, işe giriş çıkışlar başlayacak bakalım ne yapacaksınız’ diyerek işçileri önce ekmekleriyle, sonra da ‘Ben sokaklardan geldim her gün bununla geziyorum’ diyerek cebinden çıkardığı mermiyle tehdit etti. Kerimoğlu, işçilerle münakaşanın ardından çadırdan ayrıldı.”