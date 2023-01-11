CHP’li Başarır ve İyi Parti’li Türkkan için komisyon kuruldu
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda CHP’li Ali Mahir Başarır ve İyi Parti’li Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlığın kaldırılması dosyalarının incelenmesi için hazırlık komisyonu kuruldu.
Gündem 11.01.2023, 15:54 11.01.2023, 16:31
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek için toplandı.
Dokunulmazlığın kaldırılması dosyalarının incelenmesi için hazırlık komisyonu kuruldu.
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