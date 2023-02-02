CHP’den AK Parti’ye seçimleri 42 gün öne çekme teklifi: 2 Nisan’da yapalım

CHP Merkez Yönetim Kurulu , Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçim takvimini değerlendirdi. Öztrak, "Kendi ifadeleriyle, 'kronometreyi sıfırlamanın' tek yolu var. O da seçimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yenilenmesi. O halde izlenecek yol bellidir, açıktır. Hodri meydan. Partiniz, Meclis'e milletvekili genel seçimini ve cumhurbaşkanlığı seçimini, 6 Nisan'dan önceki son pazar olan 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirsin. Biz de destekleyelim." şeklinde konuştu.