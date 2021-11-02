CHP'ye aday önerisi: İlanla arayın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’ye yüklenen Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “siyasi cinayetler” iddiasının gerisini getiremediğini, sonrasında da bürokratları tehdit ettiğini hatırlattı. Kavala bildirisine imza atan 10 büyükelçi sürecine de değinen Dağ, “Muhalefet o süreçte de iyi bir sınav veremedi. Ne yazık ki olaya büyükelçiler nazarından, o ülkeler gözünden baktı” dedi.

ASKIDA CHP KAMPANYASI

Irak ve Suriye tezkeresinde yaşanan süreci değerlendiren Hamza Dağ, CHP-HDP birlikteliğine değinerek, “Bu CHP-HDP ittifakı değil, CHP’nin HDP’ye iltihakıdır. CHP, HDP’ye vagon olmuştur. Bu ‘Hayır’ oyuyla askıda CHP kampanyası başlamıştır. Kim nereye çekerse CHP oraya gitmeye hazırdır. CHP, HDP’yi sistem içine çekmiyor. HDP, CHP’yi marjinalliğe, Türkiye düşmanlarının çizgisine, terör yandaşlığına çekiyor” şeklinde konuştu.

ŞİMDİ DE PKK’YI SEVİNDİRDİ

Bunun CHP tarihine kara bir leke olarak geçeceğini vurgulayan Dağ, “CHP kuruluş ilkelerine, özüne, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kadrosuna karşı yabancılaşma içinde. Kılıçdaroğlu idaresinde CHP büyük bir başkalaşım yaşıyor. CHP’ye oy veren vatandaşlarımız bile bundan rahatsızdır. FETÖ gibi, DHKP/C gibi eli kanlı terör örgütlerine sessiz, tepkisiz kalan CHP, tezkeredeki tutumuyla şimdi de PKK’yı sevindirmiştir” dedi.

İŞKUR YARDIM EDEBİLİR

Kılıçdaroğlu’nun “Öz geçmişle Cumhurbaşkanı adayı belirlediklerine” ilişkin açıklamaları da sorulan Dağ, şunları kaydetti: “Türkiye, Kılıçdaroğlu sayesinde bu komediyi de yaşadı. Oldu olacak CHP gazetelere iş ilanı vererek, istedikleri kriterleri alt alta sıralayıp Cumhurbaşkanı adayı arasın. Eğer talepte bulunurlarsa İŞKUR’un da CHP’ye uygun adaylar konusunda yardım edeceğine inanıyorum. CHP, Cumhurbaşkanı seçtirmek değil, Cumhurbaşkanı atamak istemektedir.”