"CHP ve şürekasının projeleri sürdürme kabiliyeti yoktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da öğle saatlerinde gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Geçen hafta Konya'daydık. Öncesinde Gaziantep'in misafiri olduk. Milletimizin heyecanını paylaştık. CHP ve şürekası toplanıp dağılarak Ankara'da siyasetçilik oynarken biz il il tüm ülkeyi dolaşıyoruz.

Biz Şanlıurfa'yı ve sizleri gerçekten özlemiştik. Toplu açılış törenimizde Urfalı kardeşlerimizin hasretine şahitlik ettik. Bugün meydan başka bir güzeldi. 120 bin kişinin katıldığı bir toplu açılışı gerçekleştirmiş olduk. Fakat havalimanından meydana gelinceye kadar da yol kenarlarındaki heyecan, coşku gerçekten çok çok farklıydı. Ahde vefanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. AK Parti teşkilatlarımızın tüm kademelerinde görev yapmış kardeşlerime takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum.

AK kadınlar ana kademeyi de solladı, gençleri de solladı. Şu an karşımda hakkın ve halkın rızasından başka hiçbir gayesi olmayan yiğit dava erlerini görüyorum.

Şanlıurfa'nın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Burası Hz. İbrahim'in ayaklarının değdiği topraklardır. Bu şehir tarihi kahramanlık destanlarıyla ilmek ilmek dokunmuş müstesna bir yerdir. Burası sadece seçim sandığı ufukta belirince hatırlanan bir şehir olamaz.

"İTHAL EKONOMİ KOMİSERLERİNE BEL BAĞLAYANLAR ÜLKE GELECEĞİNE IŞIK TUTAMAZ"

Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz.

Şanlıurfa'nın ciğeri, kebabı varken Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez.

Kaset kumpası ile getirildikleri koltuklarını korumak için her yolu deneyenler mücadele ruhunu kavrayamazlar. Ülkesini yabancılara şikayet edenler vatan sevgisini yüreğinde hissedemez.

Urfa bölücü teröre karşı durduğu dik duruşla canına can katmış şehirdir. Biz öyle birileri gibi lafta değil hak ettiği şekilde tüm kalbimizle seviyoruz. Biz Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayanlardan değiliz. Biz seçim öncesi meydanlarla bol bol bedava vaat dağıtanlardan değiliz. Biz yapamayacağımız şeylerin sözünü vermeyiz. Biz bir proje açıkladığımızda peşine düşeriz. Biz temel atar, o temeli takip eder sonra da gider açılış kurdelesini keseriz.

ÇİFTÇİYE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ

Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz.

Kütlü pamukta toplam destek kilo başına 2 lira 14 kuruş, dekar başına 1071 liraya, ayçiçeğinde kilo başına 1 lira 11 kuruş, dekar başına 297 liraya ulaşıyor

Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50'den 70 kuruşa yükseltiyoruz.

Bu yıl 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz.

"KRİTİK PROJELER 2023 YILINDA HAYATA GEÇECEK"

Yıllardır planladığımız kritik projeleri 2023 yılında hayata geçireceğiz

Milli savaş uçağımız 2023 yılında hangardan çıkacak. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma göklerde olacak.

Togg'u yılın ilk çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlıyoruz. Enflasyonun aşağıya doğru hareket ettiğini bunun üzerine kurulan senaryoların da yırtılıp atıldığını göreceğiz.

Bunların milli irade gibi prensipleri olsa küresel odaklara bel bağlamazlar. 6'lı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz.

CHP ve şürekasının projeleri sürdürme kabiliyeti yoktur. Nükleer santralden, SİHA'lara kadar yapılan işlere düşmanlıklarını göstermişlerdir."