CHP ve İYİ Parti'den AK Parti’nin anayasa ziyareti randevusuna ret

CHP, AK Parti’nin anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi.

CHP ile İYİ Parti ‘nin istişare sonucunda alınan karar AK Parti Grubuna iletildi. CHP, Hayır gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. Anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi.