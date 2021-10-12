CHP ve HDP’li belediyeler 10 bin kişiyi işten attı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP’li belediyelerde sendikalarına üye 10 bin kişinin işten çıkarıldığını açıkladı. Hizmet-İş Sendikası’nın Antalya’daki Genişletilmiş İl Başkanları Kurulu Toplantısı’nda konuşan Arslan, CHP ve HDP’li adayların seçimleri kazanıp mazbatalarını almadan HAK-İŞ üyelerine operasyon başlattıklarını söyledi.

Sendikalarına üye 10 bin kişinin işten çıkarıldığını ve hukuki sürecin takipçisi olduklarını ifade eden Arslan, “‘Hiçbir işçi AK Partili, MHP’li diye işten çıkarılmayacak. Çıkarılan olursa gelip beni bulsun, bu namus sözü’ diyenler sözünü tutmadığı gibi, 60 bin işçi de HAK-İŞ’e bağlı sendikalarından istifa ettirildi” diye konuştu.