CHP ve HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de arasında bulunduğu iki CHP, üç HDP'li milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Gündem 17.11.2021, 18:14
İki CHP, üç HDP milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Özel'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın da fezlekeleri Karma Komisyona sevk edildi.
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