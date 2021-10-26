CHP tezkereye 'Hayır' diyecek
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriye tezkeresine hayır oyu vereceklerini açıkladı. CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, kapalı kapılar ardından ittifak yaptığı HDP ise hayır oyu vereceğini ilan etmişti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulacak olan Suriye tezkeresi ile ilgili konuştu. TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, HDP ise hayır oyu kullanacağını bildirmişti.
HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu. CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.
Özel, 'Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz' dedi.
HDP'Lİ VEKİLİN AÇIKLAMALARI
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye aba altından sopa göstermiş, "HDP Milletvekili Taşçıer: CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AKP'den daha iyidir' diye oy vermemeli" demişti.
CHP'nin 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılıyor.
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