banner38

CHP tezkereye 'Hayır' diyecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Suriye tezkeresine hayır oyu vereceklerini açıkladı. CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, kapalı kapılar ardından ittifak yaptığı HDP ise hayır oyu vereceğini ilan etmişti.

Gündem 26.10.2021, 15:38 26.10.2021, 15:42
CHP tezkereye 'Hayır' diyecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulacak olan Suriye tezkeresi ile ilgili konuştu. TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, HDP ise hayır oyu kullanacağını bildirmişti.

HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu. CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.

Özel, 'Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz' dedi.

HDP'Lİ VEKİLİN AÇIKLAMALARI

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye aba altından sopa göstermiş, "HDP Milletvekili Taşçıer: CHP tezkereye 'Evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AKP'den daha iyidir' diye oy vermemeli" demişti.

CHP'nin 2023 seçimleri öncesi HDP'yi ittifakta tutabilmek için Suriye tezkeresine hayır oyu verdiği değerlendirmesi yapılıyor.

#chp #Özgür Özel
Yorumlar (0)
banner35
16
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2