CHP taş koydu yurt 5 yıl gecikti

Öğrencilerin dönemsel olarak yaşadığı barınma sorununu istismar ederek hükümeti yurt yapmamakla suçlayan CHP’nin, yapılmak istenen yurtları uzun yargı süreçleriyle engellediği ortaya çıktı. Eskişehir’de 2012 yılında yapılmak istenen bin 500 kişilik yurt, CHP’li Büyükşehir Belediyesi yüzünden tam 5 yıl gecikti.

BİN 500 KAPASİTELİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 yılında Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Mutalip Mahallesi’nde, Anadolu üniversitesi İki Eylül Kampüsü yakınındaki hazineye tahsisli olan arsada bin 500 öğrenci hacimli yurt yapımı işini yatırım programına aldı. Bakanlık, yurt projesini ihale edip inşaatına başlamak için yurdun yapılacağı arsaya ait imar durum belgesi ve onaylı imar planının gönderilmesi için CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulundu. CHP’li Belediye, yurt yapımı imara aykırı diyerek bakanlığın talebini kabul etmedi. Bunun üzerine 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesini işleten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilikle birlikte arsanın yurt yapımına uygun imar planını onayladı.

CHP’Lİ BELEDİYE MAHKEMEYE BAŞVURDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öğrenci yurdu yapmak için yaptığı imar değişikliğini yargıya taşıyan CHP’li Eskişehir Belediyesi, yurt inşaatını durdurmak için 2012 yılında Eskişehir 1. idare mahkemesinde dava açtı. Belediye tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, “Eskişehir Kuzey Koridoru gelişme bölgesi arasında kalan alanın bütüncül olarak ele alınıp değerlendirilmesinin gerektiği, sadece parsele yönelik olarak gerçekleştirilen planlamanın kentin makroformu açısından olumsuz eşik olacağı” iddia edildi ve işlemin iptali istendi.

Talebi incelemeye alan mahkeme, Eskişehir Valiliği’nin görüşü de aldı. Valilik CHP’li Belediye’nin talebinin reddini istedi. 2 yıl süren davanın sonunda, Eskişehir 1. idare Mahkemesi, CHP’li Eskişehir Belediyesi’nin talebini kabul etti, 2014 yılında yürütmenin durdurulmasına karar verdi, yurdun yapımı sekteye uğradı.

Bu yıl hizmete giriyor

Çevre ve Şehircilik bakanlığı, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını Danıştay’ taşıdı. Danıştay, mahkemenin kararını iptal etti. İptal edilen kararın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 yılında yurdun yapımı için ihaleye çıktı. CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yargıya taşınarak yapımı engellenmeye çalışılan 1500 kişilik öğrenci yurdu, mahkeme süreçleri nedeniyle 5 yıl gecikmeyle başladı. 2012 yılında yapılmaya başlanılması planlanan öğrenci yurdunun yapımına CHP’li Belediye yüzünden 5 yıl sonra 2017 yılında başlandı. 2021 yılı itibariyle yapımı bitme aşamasına gelen öğrenci yurdu bu yıl hizmete açılacak.

Yurdu otel yaptılar

CHP’li Muratpaşa Belediyesi, 2015 yılında Antalya’da öğrenim gören üniversite öğrencileri için 100 kişilik kız öğrenci yurdunu hizmete açtı. 4 yıl boyunca öğrenciler için yurt hizmeti veren bina koronavirüs salgını sonrası otele çevirildi. Muratpaşa Belediyesi Balbey kız öğrenci yurdu olarak hizmet veren öğrenci yurdu artık özel bir işletmeye ait otel olarak kullanılıyor. Antalya da yurt eylemi yapılan iller arasındaydı.

Kaynak: Yeni Şafak - Yusuf Özdemir