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CHP'nin tezkere kararına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' oyu vereceğini söylemesinden sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok." dedi.

Gündem 26.10.2021, 16:03
CHP'nin tezkere kararına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

TBMM'de görüşülecek Suriye ve Irak tezkeresiyle ilgili CHP'den peş peşe gelen 'hayır' oyu vereceklerini belirten açıklamalara AK Parti'den sert tepki geldi.

"GÜÇLÜ BİR İRADE BEYANIDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tezkere, Türkiye’nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder." açıklamasını yaptı.

Çelik açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Bu irade sayesinde sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz.Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok.

"MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ ZAAFA UĞRATMAYA BAHANE ÜRETMEKTİR"

Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır.

Türkiye’nin terörle mücadelesinde ortaya konulan irade beyanının "süresini" tartışma konusu yapmak başlıbaşına bir savrulmadır. Türkiye kararlı ve her türlü bedeli ödemeye hazır biçimde terörle mücadele edecektir.

Türkiye’nin terörle mücadelede uluslararası işbirliğine destek verdiğini ifade eden maddeler yıllardan beri tezkerelerde zaten vardır. Bunu ifade eden tezkere maddelerini anlamayanların, milli güvenlik konusunda alfabeyi bilmediği açıktır..."

#chp #tezkere #Ömer Çelik
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