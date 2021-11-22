CHP'nin PKK-HDP çelişkisi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, terör bağlantıları nedeniyle hakkında kapatma davası açılan HDP'nin PKK'yla ilişkisini görmediğini söyledi.

"HDP-PKK İLİŞKİSİNİ BİLMİYORUM"

Altay, "HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı" dedi.

"DAĞDAN TALİMAT ALIYOR"

Altay'ın bu sözleri sonrası, CHP'li isimlerin farklı zamanlardaki aksi söylemlerini yeniden gündeme getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını savunup "Adalardan, dağlardan talimat alıyor" demişti.