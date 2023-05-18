CHP'nin HÜDA PAR'a iftirası anında patladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında İpek Özbey'e yapığı açıklamalarda HÜDA PAR'a aleni bir şekilde iftira attı.

Seçimler ve 2'nci tura ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Özel, Meclis'te 24 Mayıs'ta yapılması beklenen yemin töreninin Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR’ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia etti.

Özel'in iftiralarla dolu iddiası şöyle: "1999’dan bugüne kadar yemin töreni, 10. gün ile 14. gün arasında hep olmuş ki eskiden Anayasa’da resmi sonuçların ilanının 5’nci günü yemin töreni olmalı deniyordu, şimdi 3’üncü günü… Yani 2 gün önce olmasını bekleriz. Yani 8’inci gün ile 12’nci gün arasında yemin töreninin olup bitmesi lazım. Geçen sefer de yine 11. günde yemin törenini yapmıştık. Şu anda yemin törenini ikinci turdan sonraya bırakmaya çalışıyorlar. Sebebini şu; HÜDA PAR’lı arkadaşlar, 4 milletvekili, AK Parti’nin Meclis’e taşıdığı o 4 HÜDA PAR’lı… Hani “Türk bayrağı olmasın” diyen, ‘Türk milleti yoktur’ diyen HÜDA PAR’lılar yemin metnine itiraz ediyorlar. ‘Yemin metni sorunlu’ diyorlar. Çünkü orada ‘Atatürk ilke ve inkılaplarına’ ifadesine itiraz ediyorlar, ‘Türk milleti önünde ant içerim’ ifadesine itiraz ediyorlar, ‘biz Türk milleti önünde ant içmeyiz’… Bu metin değişmelidir diyorlar. Bunu söyledikleri için HÜDA PAR’lılar, yemin krizi yaşanıp da millet AK Parti’nin ne yaptığını göresin diye yemini ileri almaya çalışıyorlar. Nasıl alacaklar? Resmi sonuçlar yayımlandıktan sonraki 3. gün olması gerekiyor ya yemin töreninin, yayımlanmasın diye YSK’ye baskı yapıyorlar.”

HÜDA PAR'DAN ANINDA YALANLAMA GELDİ

Sözcü TV ekranlarında 'HÜDA PAR'ın mecliste yemin etmemek için vekil sonuçlarının ilanını ertelettiği' iddiasını savunan Özel'e cevap HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin'den geldi.

Şahin, Özel'i "HÜDA PAR birileri gibi kavga, kriz ve kaos için meclise gitmiyor. Vekillerimiz meclise gidecek ve yemin metnini okuyacak" sözleriyle yalanladı.