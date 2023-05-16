CHP'nin çöken sistemi üzerinden "oylar çalındı" provokasyonu
CHP'nin seçim esnasında çöken sistemi üzerinden, "Oylar çalındı" provokasyonu yapılıyor. Çöktüğü için kurucusu bile görevden alınan CHP'nin seçim sisteminden alınan ekran görüntüleri, YSK'nın ekran görüntüsüymüş gibi sosyal medyada yayılıyor. İletişim Başkanlığı provokasyon konusunda uyardı.
Seçim mağlubiyeti sonrasında seçmenlerine hesap verme noktasında zorluk yaşayan CHP'liler şimdi de, çöken sistemleri üzerinden vatandaşı manipüle etmeye çalışıyor.
CHP'nin şaibeli seçim programından alınan ekran görüntüleri, YSK'nın sitesinden alınmış gibi sosyal medya üzerinden vatandaşları yanıltmak için kullanılıyor.
Provokasyonun farkına varan İletişim Başkanlığı uyarıda bulundu.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir." denildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bazı partilerin oyu sisteme "0" veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur.
İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir."
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|74
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|51
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|32
|49
|8. Trabzonspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|33
|38
|11. Sivasspor
|33
|37
|12. Kasımpaşa
|32
|37
|13. Antalyaspor
|31
|36
|14. İstanbulspor
|32
|36
|15. Ankaragücü
|31
|35
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Manisa FK
|35
|56
|9. Bandırmaspor
|35
|54
|10. Keçiörengücü
|34
|53
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Brighton
|34
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19