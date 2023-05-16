CHP'nin çöken sistemi üzerinden "oylar çalındı" provokasyonu

Seçim mağlubiyeti sonrasında seçmenlerine hesap verme noktasında zorluk yaşayan CHP'liler şimdi de, çöken sistemleri üzerinden vatandaşı manipüle etmeye çalışıyor.

CHP'nin şaibeli seçim programından alınan ekran görüntüleri, YSK'nın sitesinden alınmış gibi sosyal medya üzerinden vatandaşları yanıltmak için kullanılıyor.

Provokasyonun farkına varan İletişim Başkanlığı uyarıda bulundu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir." denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı partilerin oyu sisteme "0" veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur.

İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir."