CHP ne etkinliği düzenleyebilir? Tabii ki heykel
Türkiye, dünyanın en büyük katılımlı festivallerinden biri olarak adlandırılan TEKNOFEST'i hala konuşmaya devam ederken CHP'den de bir etkinlik haberi geldi: Heykel sempozyumu...
Balıkesir'de CHP'li Gömeç Belediyesi, daha önceden olduğu gibi bu yıl da heykel sempozyumu düzenledi. Üçüncüsü organize edilen heykel sempozyumundan çıkan eserlerin yaz boyu sergileneceği öğrenildi.
CHP'li Çukurova Belediyesi, 51 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma törenleri yapmıştı. Törenin ardından Üç Fidan Anıt Parkı törenle açıldı.
Adana'dan sonra bu kez de Balıkesir'in CHP'li Gömeç Belediyesi heykel hizmetine devam etti. CHP'li Gömeç Belediyesi, daha önceki yıllarda olduğu gibi heykel sempozyumu düzenledi.
Gömeç Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Gömeç Heykel Sempozyumu'na 12 sanatçı katıldı.
16 Haziran'a kadar sürecek
15 Mayıs'ta başlayan sempozyumun 16 Haziran'da son bulacağı öğrenildi.
Küratörlüğünü Hakan ve Özlem Şengönül’ün yaptığı sempozyumun ilk çekiçleri ise CHP'li Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve Başkan Yardımcısı Gazi Pişgin tarafından vuruldu.
Öte yandan projenin bu seneki teması ise 'mitoloji' olarak belirlendi.
Yaz boyunca sergilenecek
Yapılan heykeller yaz boyunca sempozyum alanında sergilenecek.
Daha sonra ise Gömeç Gemiyatağı açıklarında belirlenen sualtı müzesine indirilecek.
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