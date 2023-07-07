CHP, MTV düzenlemesini AYM'ye götürüyor

CHP'li Ali Mahir Başarır, partisinin Motorlu taşıtlar vergisine gelen zammı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini duyurdu.

TBMM'ye sunulan torba teklifte memur maaş zamlarının yanı sıra deprem bölgesindeki maliyetler nedeniyle bazı düzenlemeleri de beraberinde getirdi.

Buna göre bu yıl için tüm araçlarda motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkarıldı.

Tescil ve kayıtlı bulunan araçlarla, yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için 1 sefere mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi uygulanacak.

MTV'ye gelen ek zam da siyasetin gündemi

Ayrıca ek motorlu taşıtlar vergisi iki taksitte ödenecek. Ağustos sonuna kadar ilk taksit, kasım ayı sonuna kadar da ikinci taksit tahsil edilecek.

Motorlu taşıtlar vergisine gelen zammın ardından CHP'den bir hamle geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaptığı basın açıklamasında konuyla ilgili konuştu.

Başarır, MTV'ye gelen zammı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.

Başarır konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sizin haklarınızı yine muhalefet olarak biz savunacağız. Herkes bence MTV’den, hukuksuzluktan dava açmalı ve tepki vermeli. Türkiye sahipsiz kalmayacak. Biz de Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz. Bunu yurttaşlarımız ödemek zorunda değil"