CHP milletvekili aday listesi belli oldu - TAM LİSTE
CHP milletvekili aday listesi tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna teslim edildi.
Gündem 09.04.2023, 15:52 09.04.2023, 16:30
CHP'nin 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde aday gösterdiği isimler netleşti.
Netleşen isimler Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi.
İşte CHP milletvekili aday listesi:
- ORHAN SÜMER
- MÜZEYYEN ŞEVKİN
- BURHANETTİN BULUT
- SADULLAH KISACIK
- AYHAN BARUT
- OSMAN BERKE DUVAN
- HÜSEYİN KESER
- ERKAN KARAKAYA
- ORHAN TOKLU
- KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ
- AHMET KORKMAZ
- SERCAN POLAT
- SEYFETTİN CAN
- EBRU YILMAZ
- ELİFE MÜFTÜOĞLU
- KENAN DOĞAN
- ADNAN AĞIR
- ÖMER TURAN
- SONGÜL VARKİ YILDIRIM
- BURCU KÖKSAL
- FATİH AYDIN
- ABİDİN YAĞCI
- ALİ ARIKAN
- İBRAHİM KADIOĞLU
- ANIL HALİS AKAR
- İBRAHİM VAROL
- ABDURRAHMAN POLAT
- ERTUĞRUL ERYILMAZ
- ZEKİYE ALTAY
- REŞAT KARAGÖZ
- ARİF YILMAZ
- ZEYNEP ATEŞ
- GAMZE TAŞCIER
- DENİZ DEMİR
- OKAN KONURALP
- SADULLAH ERGİN
- MUSTAFA NEDİM YAMALI
- ALİYE TİMİSİ ERSEVER
- DENİZ ÇAKIR
- KEMAL AKKURT
- AYSUN PALALI KÖKTAŞ
- ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
- HÜSEYİN CAN GÜNER
- AYCAN KOÇTÜRK
- ARMAĞAN ERDOĞAN
- MURAT EMİR
- İDRİS ŞAHİN
- SEMRA DİNÇER
- İREM YAMAN
- ORKUN KANBER
- ALİRIZA ERBAY
- ERDAL KİZİROĞLU
- ÖZKAN OKTAN
- FUNDA CENGİZ
- EROL TOSUN
- NURSEL ÖCAL
- TEKİN BİNGÖL
- UMUT AKDOĞAN
- MESUT DOĞAN
- AYLİN YAMAN
- AHMET ERSEN ÖZSOY
- MEHMET AKYÜREK
- MEHTAP YÜCEL
- MEMET YULA
- ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR
- ÖMER YILMAZ
- ELMAS KÜBRA KARACA
- HASAN CEM YILMAZ
- SURURİ ÇORABATIR
- CAVİT ARI
- ALİYE COŞAR
- SERAP YAZICI ÖZBUDUN
- ŞERAFETTİN KILIÇ
- MUSTAFA ERDEM
- MURAT ÖZÇELİK
- HASAN ERCÜMENT TAŞDEMİR
- NİLÜFER DEVECİ
- VAHAP TUNCER
- SİBEL GEZEN
- RAMİZ ATAHAN
- EMRAH YURTLAK
- ZELİHA MİLLİ
- HATİCE KÜBRA TURAN
- MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL
- MEHMET GÖK
- UĞUR BAYRAKTUTAN
- OĞUZ KURDOĞLU
- BÜLENT TEZCAN
- HÜSEYİN YILDIZ
- SÜLEYMAN BÜLBÜL
- EVRİM KARAKOZ
- NİLÜFER ÜNÜVAR
- GAMZE YOLCU METİN
- ZİYA YILMAZ
- NEBAHAT OSKAY ÜRÜN
- ENSAR AYTEKİN
- SERKAN SARI
- BURAK DALGIN
- SEVAL BOZKURT
- SELİM PANÇ
- FATMA SALI KARABACAKOĞLU
- DİLEK YALÇIN
- GÜLİZAR YILDIZ
- MUHARREM KOÇ
- YAŞAR TÜZÜN
- VEDAT KAZICI
- SERDAR ATALAY
- MEHMET CANLI
- İLHAMİ GELEN
Liste çıkarılmadı.
- TÜRKER ATEŞ
- MEHMET BURAK COP
- ZUHAL IŞIN
- İZZET AKBULUT
- HÜLYA GÜMÜŞ
- SÜLEYMAN ERMAN
- KAYIHAN PALA
- NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
- MEHMET ATMACA
- İSMET KARACA
- JÜLİDE AKKÖPRÜ
- ALPASLAN YILDIZ
- ENGİN TAMER DEDE
- SERKAN ÖZTÜRK
- ÖZGÜR YILDIZ
- CANAN AKIN ERDEM
- HASAN ÖZTÜRK
- CEMALETTİN KANİ TORUN
- ORHAN SARIBAL
- ERKAN DÖNMEZ
- ŞAHİN SEVİNÇ
- FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER
- ENDER TEKE
- HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR
- MEHMET ÖNDER MUTLU
- SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA
- İSMET GÜNEŞHAN
- ÖZGÜR CEYLAN
- YEŞİM KARADAĞ
- TUĞBERK GÜZEL
Liste çıkarılmadı.
- MEHMET TAHTASIZ
- BEKİR ÖZSAÇMACI
- BURÇİN SOLMAZ POLAT
- SEYİT AHMET GÜHER
- GÜLİZAR BİÇER KARACA
- ŞEREF ARPACI
- SEMA SİLKİN ÜN
- ADİL DEMİR
- SEDAT DEMİRCİ
- İLHAN ÖZCAN
- AYŞE HAZER
- MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
- ALİ İHSAN MERDANOĞLU
- ABDURRAHMAN ERGİN
- CEVDET NASIRANLI
- İSMAİL AKYIL
- GÖNÜL ÖZEL
- LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL
- ESRA ARSLAN
- MAHİR YILMAZ
- MEHMET ALİ ÖZMEN
- ZEYNEP DENİZ ERK
- ÖZLEM KAYA
- EDİZ ÜN
- AHMET BARAN YAZGAN
- UFUK KANIŞKAN
- AHMET ERKEN
- GÜRSEL EROL
- ABDULLAH AKIN
- AHMET YILDIZ
- ALIM ÖZDEMİR
- AZAT ALINAK
- MUSTAFA SARIGÜL
- UFUK AKTAŞ
- AYHAN KOÇ
- MURAT OZAN
- CELAL ZUNGULDAK
- SERHAT CAN EŞ
- ERDİNÇ OKANLI
- İSLAM TEKMANLI
- UTKU ÇAKIRÖZER
- JALE NUR SÜLLÜ
- İBRAHİM ARSLAN
- ABDÜLKADİR ADAR
- İPEK ÇELİK
- AYSU BAHAR GÜRLEK
- HASAN ÖZTÜRKMEN
- MELİH MERİÇ
- ERTUĞRUL KAYA
- REİS REİSOĞLU
- ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
- ERDAL GEÇİT
- SELİM KARAHAN
- MÜSLÜM ŞAHİNSOY
- HASAN GÜR
- MEHMET İSLAM
- AHMET İDRİS İNAL
- FATMA MÜGE DÜŞÜN
- GÖKHAN ÇELİKTÜRK
- VİJDAN AKTAŞ
- ELVAN IŞIK GEZMİŞ
- REŞAT NURİ ÖZDEMİR
- FİKRİ BİLGE
- HAKAN ADANIR
Liste çıkarılmadı.
- NAZIM DEMİR
- ADNAN HATİPOĞLU
- SABIR DİRİ
- MEHMET GÜZELMANSUR
- NERMİN YILDIRIM KARA
- SERVET MULLAOĞLU
- NECMETTİN ÇALIŞKAN
- HİKMET HATUNOĞLU
- RAHMİ VARDİ
- GÖKHAN ÖZER
- BEKİR ATAHAN
- CEMİYET KIŞLIOĞLU
- TAMER APİŞ
- FİLİZ HAKSÖZ
- HİKMET YALIM HALICI
- MEHMET TAMER CANTEKİN
- HÜSEYİN YILDIZHAN
- HATİCE YILDIZ
- ALİ MAHİR BAŞARIR
- GÜLCAN KIŞ
- MEHMET EMİN EKMEN
- TALAT DİNÇER
- HASAN UFUK ÇAKIR
- EMRE YILMAZ
- NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN
- LEYLA SERİN KIRIK
- AHMET YORGUN
- MEHMET GÜLTEKİN UĞUR
- ŞERİFE ARICI YILDIZ
- GÜVEN KOCABIYIK
- NESLİHAN ÇELEBİ
- GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
- FETHİ AÇIKEL
- GÖKHAN GÜNAYDIN
- BİROL AYDIN
- AHMET ERSAGUN YÜCEL
- ELİF ESEN
- HASAN KARAL
- CEMAL ENGİNYURT
- SELİM TEMURCİ
- ALİ GÖKÇEK
- SUAT ÖZÇAĞDAŞ
- ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU
- SEVGİ KILIÇ
- OLGUN ÇELİK
- DOĞAN ÇAKMAK
- KENAN OTLU
- EFENDİ ARGUNŞAH
- MURAT KANTEKİN
- AYSEMİN GÜLMEZ
- AHMET CAN YILMAZ
- EBRU ZOR
- ERDOĞAN ERDEN
- FÜSUN SÖKMEZ
- NEJLA ERDEM
- BÜLENT KULKULOĞLU
- GÜLLÜ SARAN
- YÜCEL OTO
- NEJDET AY
- ELİFE GAMZE ÖZTÜRK
- HAKAN BEKAR
- DURSUN CAN KIRTORUN
- MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU
- HALE DİLEK TOSUN
- ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ
- NAMIK TAN
- YUNUS EMRE
- GÖKAN ZEYBEK
- KADRİ ENİS BERBEROĞLU
- MUSTAFA KAYA
- YÜKSEL MANSUR KILINÇ
- İSA MESİH ŞAHİN
- EVRİM RIZVANOĞLU
- BERNA SUKAS
- FUAT YILDIRIM
- ONUR AYDIN
- IŞIK ÖĞÜTÇÜ
- SONER ÖZİMER
- MEHMET ALİ YÜKSEL
- ŞABAN KARAASLAN
- ELMAS ARUS
- MUHARREM NACİ TEMİZ
- SEVİM YALINKILIÇ
- GÖZDE FİL
- BÜLENT ÜTEBAY
- MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER
- YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI
- ALİ ARMAN
- BEDİA BÜYÜKGEBİZ
- ÖZGÜR NEMUTLU
- EZGİ PEKŞEN
- REFİK ERSİN EROĞLU
- ENGİN ALTAY
- ERDOĞAN TOPRAK
- TÜRKAN ELÇİ
- İLHAN KESİCİ
- ZEYNEL EMRE
- MUSTAFA YENEROĞLU
- BÜLENT KAYA
- DOĞAN DEMİR
- ÖZGÜR KARABAT
- MEDENİ YILMAZ
- TURAN TAŞKIN ÖZER
- DORUK BULUT
- OĞUZ KEMAL YAKAR
- TURGAY ÖZCAN
- FEVZİ DONAT
- UTKU CANER ÇAYKARA
- HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK
- BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
- RECEP KARAKOÇ
- BURAK YILDIRIM
- EDA KURT
- KAZIM ÖZEREN
- MARGARİT DİKME
- MEHTAP ALBAYRAK
- NAZLI AKYÜZ
- ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU
- SİNAN KARAHAN
- SİNEM ÖZCAN
- SÜLEYMAN ŞAFAK
- CEMAL DOĞAN
- HÜSEYİN ARDA ENGİZEK
- TURGUT KOÇ
- SERVER GÖKMEN
- ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ
- NEŞE KIYIK
- YAREN KARACA
- YÜKSEL TAŞKIN
- AHMET TUNCAY ÖZKAN
- SEVDA ERDAN KILIÇ
- MURAT BAKAN
- EDNAN ARSLAN
- SEDA KÂYA ÖSEN
- HAYDAR ALTINTAŞ
- DEVRİM BARIŞ ÇELİK
- SEFER İPEKLİ
- GÜLDEM ATABAY
- ŞAHBAL ARAS
- FULYA ALÇAY
- MEHMET ŞAHİN FIRAT
- BİRGÜL DEĞİRMENCİ
- GÖKÇE GÖKÇEN
- RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU
- RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
- MAHİR POLAT
- MEHMET SALİH UZUN
- DENİZ YÜCEL
- MUSTAFA BİLİCİ
- HACER FOGGO
- ESİN DOĞAN METİN
- ALTAN İNANÇ
- EMİNE HELİL İNAY KINAY
- AYTEN GÜLSEVER
- NURŞEN BALCI
- BURAK KOTAN
- İNAN AKGÜN ALP
- ONUR ULUDAŞDEMİR
- EVREN YERDELEN
- HASAN BALTACI
- KADİR YALÇIN
- ZİVER KAPLAN
- AŞKIN GENÇ
- MAHMUT ARIKAN
- BURHAN BAHADIR ÖZSOY
- ZÜLKÜF ARSLAN
- ÜMİT ÖZER
- ÖZGEN AYDINCAK
- ALİ ÇETİNKAYA
- ONUR SERGEN DOĞAN
- İBRAHİM KAAN
- NİYAZİ ÜNALMIŞ
- VECDİ GÜNDOĞDU
- FAHRİ ÖZKAN
- HATİCE GÜL BİNGÖL
- METİN İLHAN
- ŞEREF BARAN GENÇ
- MÜHİP KANKO
- HARUN ÖZGÜR YILDIZLI
- HASAN BİTMEZ
- NAİL ÇİLER
- SERAP ÇAKIR
- TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR
- CUMA KARAVAR
- CANER ARDUÇ
- MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA
- SELMAN KÖSALI
- HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL
- BELKIZA İLTER
- İSMET İŞERİ
- BERNA ÇETİN
- BARIŞ BEKTAŞ
- HASAN EKİCİ
- GENÇOSMAN KİLLİK
- ÖMER ÜNAL
- HALİL ERCAN
- KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU
- GALİP POLAT
- AYŞE ALKIM GÖKÇE
- MÜRSEL AYRANCI
- EZGİ BİLGE ARSLAN
- ŞERİFE TUNÇ
- MEHMET PİRZADE
- DURSUN KAPLAN
- RIDVAN ŞENYURT
- TEVFİK FİKRET İVGEN
- ALİ FAZIL KASAP
- AHMET SUNAR
- GÜLER EZGİ DOĞAN TURAN
- HAŞİM ERTEKİN
- KEREM ERKUL
- VELİ AĞBABA
- ENVER KİRAZ
- BATTAL KANBAY
- ALİ İMRAN MARASALI
- YUSUF KURŞUN
- OKAY DEMİRHAN
- ÖZGÜR ÖZEL
- AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
- BEKİR BAŞEVİRGEN
- SELMA ALİYE KAVAF
- MUSA SEMİH BALABAN
- NEŞE ZENGİN
- AYSUN HELVACIOĞLU
- SEÇİL EGE DEĞERLİ
- ŞERİF AKMEŞE
- İLKSEN ÖZALPER
- ALİ ÖZTUNÇ
- İRFAN KARATUTLU
- MEHMET BAĞLAR
- EJDER KAYGUSUZ
- NAİLE İŞLEK
- TUFAN YANAR
- AZİZ CEM GÜNER
- ÇAĞATAY ATASAY
- MEHMET SAİT ÇELEBİ
- ŞÜKRÜ KARABOĞA
- NURETTİN KILIÇ
- İBRAHİM TAŞDELEN
- NİLGÜN BAYRAKTAR
- ÖMER DURAK
- CUMHUR UZUN
- GİZEM ÖZCAN
- SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
- SELÇUK ÖZDAĞ
- MEHMET DEMİR
- FATMA GEBEŞ ÇİMEN
- SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU
Liste çıkarılmadı.
- FARUK SARIASLAN
- MEHMET DEĞİRMENCİ
- EDA DOĞAN
- ÖMER FETHİ GÜRER
- SEVGİ ÖZBEK
- OZAN SAKARYA
- SEYİT TORUN
- MUSTAFA ADIGÜZEL
- AHMET TOKLUCUOĞLU
- CENGİZ OKUR
- NİLGÜN YILMAZ
- SABRİ SONER GÖRGÜLÜ
- TAHSİN OCAKLI
- KÖKSAL TOPTAN
- MUHAMMET YILDIZ
- AYÇA TAŞKENT
- ECEVİT KELEŞ
- KAMİL ÖZKAN
- AZİZE ÇEROĞLU
- EMEL AKÇİL
- GÜNDÜZ KADİR GENÇCAN
- ALİ FETHİ GÜRLER
- ÖZER ÖZÇINAR
- Samsun
- MURAT ÇAN
- MEHMET KARAMAN
- MUSTAFA YEŞİLYURT
- NAZAN GÜNEYSU
- MEHMET ÖZDAĞ
- SUAT YILDIZ
- NEŞE KANGÜLEÇ
- NİLSU İREM KOÇYİĞİT
- ÖZLER YILMAZ
- UMUT DAYANAN
- DENİZ ACAR
- MEHMET ZAKİR KIZILAY
- BARIŞ KARADENİZ
- ŞEVKET TERKAN
- ULAŞ KARASU
- SERDAR İNCE
- SERVECAN KAYA
- LÜTFİ GÖRKEM MARŞAN
- BAHATTİN YAVUZ
- MAHMUT TANAL
- MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN
- AHMET TÜYSÜZ
- ABDULLAH YEŞİL
- İBRAHİM DİREK
- SÜLEYMAN GÖK
- ABDULLAH MELİK
- ABDULLAH DİREK
- MÜSLÜM ŞİKAK
- BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME
- ABDULKADİR ÇETİN
- VEHBİ VURAL
- İSA EKİNCİ
- AZİZ BABACAN
- NİZAR ÖKTEN
- FAİK ÖZTRAK
- İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
- CEM AVŞAR
- NURTEN YONTAR
- MUSTAFA ÜLKEM URUK
- İSMAİL DOĞAROĞLU
- SEMA KIRKOYUN KİNET
- İSMAİL ÇELEBİ
- KADİM DURMAZ
- DURAN KUM
- AYHAN KARABEKİROĞLU
- MEHMET ALİ KOCAOĞLU
- CEM ÇITAK
- SİBEL SUİÇMEZ
- AHMET KAYA
- MURAT ÖZÇİLİNGİR
- MUSA HACIOĞLU
- İLKER AKINCI
- MUSTAFA ERDİ ÇAKIR
- HÜSNİYE KARAKOYUN
- ALİ KARAOBA
- İSMET AKIN
- SEVİNÇ YAZGAN
- SERACETTİN BEDİRHANOĞLU
- ERCAN ÇİÇEK
- AZİZ ÖREK
- MUHLİS ORHAN
- MERAL AYHAN
- NURTEN TAŞ
- SÜLEYMAN KUŞMAN
- MEHMET KAVAL
Liste çıkarılmadı.
- DENİZ YAVUZYILMAZ
- EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
- DOĞA ŞANLIOĞLU
- MERVE KIR
- CEMALETTİN SAĞTEKİN
Liste çıkarılmadı.
Liste çıkarılmadı.
- İSMAİL ATAKAN ÜNVER
- YUSUF BAŞTUĞ
- HASAN EHLİZ
- AHMET ÖNAL
- ÖMER ELDEMİR
- ÜMİT DUMAN
- HÜSEYİN YAŞAR
- DİCLE ARSLAN
- ORHAN EKMEN
- ABDULLAH POLAT
- MENDUH ATAK
- BOTAN CİZRELİ
- ABDULLAH KAYA
- AYŞE BİLİN
- AYSU BANKOĞLU
- CEYDA SARGIN
- ÖZGÜR ERDEM İNCESU
- ÖZEL ÖZEN
- YUSUF ASLAN
- İSMAİL SARIBOĞA
- TAHSİN BECAN
- MEHMET GÜREL
- YASEMİN FAZLACA
- CEVDET AKAY
- ABDULLAH ÇAKIR
- BAYRAM KARADAĞ
- MEHMET AKİF PERKER
- HURŞİT ÇETİN
- ASU KAYA
- ÜNAL KÖKSAL
- MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
- RIZA TEKEREK
- TALİH ÖZCAN
- HATİCE ASLIHAN AKBAL TÜYSÜZ
- JALE UZUNHASAN
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|25
|54
|3. Beşiktaş
|26
|52
|4. A.Demirspor
|26
|45
|5. Başakşehir
|26
|45
|6. Trabzonspor
|27
|44
|7. Kayserispor
|26
|41
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|25
|34
|10. Kasımpaşa
|27
|32
|11. Sivasspor
|27
|31
|12. Antalyaspor
|26
|29
|13. Alanyaspor
|26
|29
|14. Ankaragücü
|26
|28
|15. Gaziantep FK
|26
|25
|16. Giresunspor
|25
|24
|17. İstanbulspor
|26
|24
|18. Ümraniye
|26
|23
|19. Hatayspor
|25
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|30
|63
|2. Eyüpspor
|30
|57
|3. Sakaryaspor
|30
|55
|4. Rizespor
|28
|53
|5. Pendikspor
|29
|53
|6. Bodrumspor
|29
|48
|7. Keçiörengücü
|29
|47
|8. Göztepe
|29
|47
|9. Manisa FK
|29
|45
|10. Boluspor
|29
|44
|11. Bandırmaspor
|29
|44
|12. Tuzlaspor
|29
|34
|13. Altay
|30
|31
|14. Erzurumspor
|28
|26
|15. Altınordu
|29
|26
|16. Adanaspor
|30
|25
|17. Gençlerbirliği
|29
|24
|18. Denizlispor
|30
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|29
|72
|2. M.City
|29
|67
|3. Newcastle
|29
|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|30
|53
|6. Aston Villa
|30
|47
|7. Brighton
|28
|46
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Brentford
|30
|43
|10. Fulham
|29
|39
|11. Chelsea
|30
|39
|12. Leeds United
|30
|32
|13. Wolves
|30
|31
|14. West Ham United
|29
|30
|15. Crystal Palace
|30
|30
|16. Bournemouth
|30
|30
|17. Everton
|30
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
|19. Leicester City
|30
|25
|20. Southampton
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|71
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Atletico Madrid
|27
|54
|4. Real Sociedad
|28
|51
|5. Villarreal
|28
|47
|6. Real Betis
|27
|45
|7. Athletic Bilbao
|28
|40
|8. Osasuna
|28
|38
|9. Rayo Vallecano
|27
|37
|10. Celta Vigo
|28
|36
|11. Girona
|27
|34
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Getafe
|28
|30
|15. Real Valladolid
|28
|29
|16. Cadiz
|27
|28
|17. Valencia
|27
|27
|18. Espanyol
|28
|27
|19. Almeria
|27
|27
|20. Elche
|28
|13