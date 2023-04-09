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CHP milletvekili aday listesi belli oldu - TAM LİSTE

CHP milletvekili aday listesi tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna teslim edildi.

Gündem 09.04.2023, 15:52 09.04.2023, 16:30
CHP milletvekili aday listesi belli oldu - TAM LİSTE

CHP'nin 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde aday gösterdiği isimler netleşti.

Netleşen isimler Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi.

İşte CHP milletvekili aday listesi: 

  • ORHAN SÜMER
  • MÜZEYYEN ŞEVKİN
  • BURHANETTİN BULUT
  • SADULLAH KISACIK
  • AYHAN BARUT
  • OSMAN BERKE DUVAN
  • HÜSEYİN KESER
  • ERKAN KARAKAYA
  • ORHAN TOKLU
  • KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ
  • AHMET KORKMAZ
  • SERCAN POLAT
  • SEYFETTİN CAN
  • EBRU YILMAZ
  • ELİFE MÜFTÜOĞLU

  • KENAN DOĞAN
  • ADNAN AĞIR
  • ÖMER TURAN
  • SONGÜL VARKİ YILDIRIM

  • BURCU KÖKSAL
  • FATİH AYDIN
  • ABİDİN YAĞCI
  • ALİ ARIKAN
  • İBRAHİM KADIOĞLU
  • ANIL HALİS AKAR

  • İBRAHİM VAROL
  • ABDURRAHMAN POLAT
  • ERTUĞRUL ERYILMAZ
  • ZEKİYE ALTAY

  • REŞAT KARAGÖZ
  • ARİF YILMAZ
  • ZEYNEP ATEŞ

  • GAMZE TAŞCIER
  • DENİZ DEMİR
  • OKAN KONURALP
  • SADULLAH ERGİN
  • MUSTAFA NEDİM YAMALI
  • ALİYE TİMİSİ ERSEVER
  • DENİZ ÇAKIR
  • KEMAL AKKURT
  • AYSUN PALALI KÖKTAŞ
  • ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
  • HÜSEYİN CAN GÜNER
  • AYCAN KOÇTÜRK
  • ARMAĞAN ERDOĞAN

  • MURAT EMİR
  • İDRİS ŞAHİN
  • SEMRA DİNÇER
  • İREM YAMAN
  • ORKUN KANBER
  • ALİRIZA ERBAY
  • ERDAL KİZİROĞLU
  • ÖZKAN OKTAN
  • FUNDA CENGİZ
  • EROL TOSUN
  • NURSEL ÖCAL

  • TEKİN BİNGÖL
  • UMUT AKDOĞAN
  • MESUT DOĞAN
  • AYLİN YAMAN
  • AHMET ERSEN ÖZSOY
  • MEHMET AKYÜREK
  • MEHTAP YÜCEL
  • MEMET YULA
  • ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR
  • ÖMER YILMAZ
  • ELMAS KÜBRA KARACA
  • HASAN CEM YILMAZ

  • SURURİ ÇORABATIR
  • CAVİT ARI
  • ALİYE COŞAR
  • SERAP YAZICI ÖZBUDUN
  • ŞERAFETTİN KILIÇ
  • MUSTAFA ERDEM
  • MURAT ÖZÇELİK
  • HASAN ERCÜMENT TAŞDEMİR
  • NİLÜFER DEVECİ
  • VAHAP TUNCER
  • SİBEL GEZEN
  • RAMİZ ATAHAN
  • EMRAH YURTLAK
  • ZELİHA MİLLİ
  • HATİCE KÜBRA TURAN
  • MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL
  • MEHMET GÖK

  • UĞUR BAYRAKTUTAN
  • OĞUZ KURDOĞLU

  • BÜLENT TEZCAN
  • HÜSEYİN YILDIZ
  • SÜLEYMAN BÜLBÜL
  • EVRİM KARAKOZ
  • NİLÜFER ÜNÜVAR
  • GAMZE YOLCU METİN
  • ZİYA YILMAZ
  • NEBAHAT OSKAY ÜRÜN

  • ENSAR AYTEKİN
  • SERKAN SARI
  • BURAK DALGIN
  • SEVAL BOZKURT
  • SELİM PANÇ
  • FATMA SALI KARABACAKOĞLU
  • DİLEK YALÇIN
  • GÜLİZAR YILDIZ
  • MUHARREM KOÇ

  • YAŞAR TÜZÜN
  • VEDAT KAZICI

  • SERDAR ATALAY
  • MEHMET CANLI
  • İLHAMİ GELEN

Liste çıkarılmadı.

  • TÜRKER ATEŞ
  • MEHMET BURAK COP
  • ZUHAL IŞIN

  • İZZET AKBULUT
  • HÜLYA GÜMÜŞ
  • SÜLEYMAN ERMAN

  • KAYIHAN PALA
  • NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
  • MEHMET ATMACA
  • İSMET KARACA
  • JÜLİDE AKKÖPRÜ
  • ALPASLAN YILDIZ
  • ENGİN TAMER DEDE
  • SERKAN ÖZTÜRK
  • ÖZGÜR YILDIZ
  • CANAN AKIN ERDEM

  • HASAN ÖZTÜRK
  • CEMALETTİN KANİ TORUN
  • ORHAN SARIBAL
  • ERKAN DÖNMEZ
  • ŞAHİN SEVİNÇ
  • FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER
  • ENDER TEKE
  • HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR
  • MEHMET ÖNDER MUTLU
  • SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA

  • İSMET GÜNEŞHAN
  • ÖZGÜR CEYLAN
  • YEŞİM KARADAĞ
  • TUĞBERK GÜZEL

Liste çıkarılmadı.

  • MEHMET TAHTASIZ
  • BEKİR ÖZSAÇMACI
  • BURÇİN SOLMAZ POLAT
  • SEYİT AHMET GÜHER

  • GÜLİZAR BİÇER KARACA
  • ŞEREF ARPACI
  • SEMA SİLKİN ÜN
  • ADİL DEMİR
  • SEDAT DEMİRCİ
  • İLHAN ÖZCAN
  • AYŞE HAZER

  • MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
  • ALİ İHSAN MERDANOĞLU
  • ABDURRAHMAN ERGİN
  • CEVDET NASIRANLI
  • İSMAİL AKYIL
  • GÖNÜL ÖZEL
  • LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL
  • ESRA ARSLAN
  • MAHİR YILMAZ
  • MEHMET ALİ ÖZMEN
  • ZEYNEP DENİZ ERK
  • ÖZLEM KAYA

  • EDİZ ÜN
  • AHMET BARAN YAZGAN
  • UFUK KANIŞKAN
  • AHMET ERKEN

  • GÜRSEL EROL
  • ABDULLAH AKIN
  • AHMET YILDIZ
  • ALIM ÖZDEMİR
  • AZAT ALINAK

  • MUSTAFA SARIGÜL
  • UFUK AKTAŞ

  • AYHAN KOÇ
  • MURAT OZAN
  • CELAL ZUNGULDAK
  • SERHAT CAN EŞ
  • ERDİNÇ OKANLI

  • İSLAM TEKMANLI
  • UTKU ÇAKIRÖZER
  • JALE NUR SÜLLÜ
  • İBRAHİM ARSLAN
  • ABDÜLKADİR ADAR
  • İPEK ÇELİK
  • AYSU BAHAR GÜRLEK

  • HASAN ÖZTÜRKMEN
  • MELİH MERİÇ
  • ERTUĞRUL KAYA
  • REİS REİSOĞLU
  • ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
  • ERDAL GEÇİT
  • SELİM KARAHAN
  • MÜSLÜM ŞAHİNSOY
  • HASAN GÜR
  • MEHMET İSLAM
  • AHMET İDRİS İNAL
  • FATMA MÜGE DÜŞÜN
  • GÖKHAN ÇELİKTÜRK
  • VİJDAN AKTAŞ

  • ELVAN IŞIK GEZMİŞ
  • REŞAT NURİ ÖZDEMİR
  • FİKRİ BİLGE
  • HAKAN ADANIR

Liste çıkarılmadı.

  • NAZIM DEMİR
  • ADNAN HATİPOĞLU
  • SABIR DİRİ

  • MEHMET GÜZELMANSUR
  • NERMİN YILDIRIM KARA
  • SERVET MULLAOĞLU
  • NECMETTİN ÇALIŞKAN
  • HİKMET HATUNOĞLU
  • RAHMİ VARDİ
  • GÖKHAN ÖZER
  • BEKİR ATAHAN
  • CEMİYET KIŞLIOĞLU
  • TAMER APİŞ
  • FİLİZ HAKSÖZ

  • HİKMET YALIM HALICI
  • MEHMET TAMER CANTEKİN
  • HÜSEYİN YILDIZHAN
  • HATİCE YILDIZ

  • ALİ MAHİR BAŞARIR
  • GÜLCAN KIŞ
  • MEHMET EMİN EKMEN
  • TALAT DİNÇER
  • HASAN UFUK ÇAKIR
  • EMRE YILMAZ
  • NURSEN YÜCESOY TEMİZKAN
  • LEYLA SERİN KIRIK
  • AHMET YORGUN
  • MEHMET GÜLTEKİN UĞUR
  • ŞERİFE ARICI YILDIZ
  • GÜVEN KOCABIYIK
  • NESLİHAN ÇELEBİ

  • GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
  • FETHİ AÇIKEL
  • GÖKHAN GÜNAYDIN
  • BİROL AYDIN
  • AHMET ERSAGUN YÜCEL
  • ELİF ESEN
  • HASAN KARAL
  • CEMAL ENGİNYURT
  • SELİM TEMURCİ
  • ALİ GÖKÇEK
  • SUAT ÖZÇAĞDAŞ
  • ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU
  • SEVGİ KILIÇ
  • OLGUN ÇELİK
  • DOĞAN ÇAKMAK
  • KENAN OTLU
  • EFENDİ ARGUNŞAH
  • MURAT KANTEKİN
  • AYSEMİN GÜLMEZ
  • AHMET CAN YILMAZ
  • EBRU ZOR
  • ERDOĞAN ERDEN
  • FÜSUN SÖKMEZ
  • NEJLA ERDEM
  • BÜLENT KULKULOĞLU
  • GÜLLÜ SARAN
  • YÜCEL OTO
  • NEJDET AY
  • ELİFE GAMZE ÖZTÜRK
  • HAKAN BEKAR
  • DURSUN CAN KIRTORUN
  • MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU
  • HALE DİLEK TOSUN
  • ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ

  • NAMIK TAN
  • YUNUS EMRE
  • GÖKAN ZEYBEK
  • KADRİ ENİS BERBEROĞLU
  • MUSTAFA KAYA
  • YÜKSEL MANSUR KILINÇ
  • İSA MESİH ŞAHİN
  • EVRİM RIZVANOĞLU
  • BERNA SUKAS
  • FUAT YILDIRIM
  • ONUR AYDIN
  • IŞIK ÖĞÜTÇÜ
  • SONER ÖZİMER
  • MEHMET ALİ YÜKSEL
  • ŞABAN KARAASLAN
  • ELMAS ARUS
  • MUHARREM NACİ TEMİZ
  • SEVİM YALINKILIÇ
  • GÖZDE FİL
  • BÜLENT ÜTEBAY
  • MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER
  • YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI
  • ALİ ARMAN
  • BEDİA BÜYÜKGEBİZ
  • ÖZGÜR NEMUTLU
  • EZGİ PEKŞEN
  • REFİK ERSİN EROĞLU

  • ENGİN ALTAY
  • ERDOĞAN TOPRAK
  • TÜRKAN ELÇİ
  • İLHAN KESİCİ
  • ZEYNEL EMRE
  • MUSTAFA YENEROĞLU
  • BÜLENT KAYA
  • DOĞAN DEMİR
  • ÖZGÜR KARABAT
  • MEDENİ YILMAZ
  • TURAN TAŞKIN ÖZER
  • DORUK BULUT
  • OĞUZ KEMAL YAKAR
  • TURGAY ÖZCAN
  • FEVZİ DONAT
  • UTKU CANER ÇAYKARA
  • HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK
  • BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
  • RECEP KARAKOÇ
  • BURAK YILDIRIM
  • EDA KURT
  • KAZIM ÖZEREN
  • MARGARİT DİKME
  • MEHTAP ALBAYRAK
  • NAZLI AKYÜZ
  • ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU
  • SİNAN KARAHAN
  • SİNEM ÖZCAN
  • SÜLEYMAN ŞAFAK
  • CEMAL DOĞAN
  • HÜSEYİN ARDA ENGİZEK
  • TURGUT KOÇ
  • SERVER GÖKMEN
  • ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ
  • NEŞE KIYIK
  • YAREN KARACA

  • YÜKSEL TAŞKIN
  • AHMET TUNCAY ÖZKAN
  • SEVDA ERDAN KILIÇ
  • MURAT BAKAN
  • EDNAN ARSLAN
  • SEDA KÂYA ÖSEN
  • HAYDAR ALTINTAŞ
  • DEVRİM BARIŞ ÇELİK
  • SEFER İPEKLİ
  • GÜLDEM ATABAY
  • ŞAHBAL ARAS
  • FULYA ALÇAY
  • MEHMET ŞAHİN FIRAT
  • BİRGÜL DEĞİRMENCİ

  • GÖKÇE GÖKÇEN
  • RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU
  • RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
  • MAHİR POLAT
  • MEHMET SALİH UZUN
  • DENİZ YÜCEL
  • MUSTAFA BİLİCİ
  • HACER FOGGO
  • ESİN DOĞAN METİN
  • ALTAN İNANÇ
  • EMİNE HELİL İNAY KINAY
  • AYTEN GÜLSEVER
  • NURŞEN BALCI
  • BURAK KOTAN

  • İNAN AKGÜN ALP
  • ONUR ULUDAŞDEMİR
  • EVREN YERDELEN

  • HASAN BALTACI
  • KADİR YALÇIN
  • ZİVER KAPLAN

  • AŞKIN GENÇ
  • MAHMUT ARIKAN
  • BURHAN BAHADIR ÖZSOY
  • ZÜLKÜF ARSLAN
  • ÜMİT ÖZER
  • ÖZGEN AYDINCAK
  • ALİ ÇETİNKAYA
  • ONUR SERGEN DOĞAN
  • İBRAHİM KAAN
  • NİYAZİ ÜNALMIŞ

  • VECDİ GÜNDOĞDU
  • FAHRİ ÖZKAN
  • HATİCE GÜL BİNGÖL

  • METİN İLHAN
  • ŞEREF BARAN GENÇ

  • MÜHİP KANKO
  • HARUN ÖZGÜR YILDIZLI
  • HASAN BİTMEZ
  • NAİL ÇİLER
  • SERAP ÇAKIR
  • TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR
  • CUMA KARAVAR
  • CANER ARDUÇ
  • MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA
  • SELMAN KÖSALI
  • HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL
  • BELKIZA İLTER
  • İSMET İŞERİ
  • BERNA ÇETİN

  • BARIŞ BEKTAŞ
  • HASAN EKİCİ
  • GENÇOSMAN KİLLİK
  • ÖMER ÜNAL
  • HALİL ERCAN
  • KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU
  • GALİP POLAT
  • AYŞE ALKIM GÖKÇE
  • MÜRSEL AYRANCI
  • EZGİ BİLGE ARSLAN
  • ŞERİFE TUNÇ
  • MEHMET PİRZADE
  • DURSUN KAPLAN
  • RIDVAN ŞENYURT
  • TEVFİK FİKRET İVGEN

  • ALİ FAZIL KASAP
  • AHMET SUNAR
  • GÜLER EZGİ DOĞAN TURAN
  • HAŞİM ERTEKİN
  • KEREM ERKUL

  • VELİ AĞBABA
  • ENVER KİRAZ
  • BATTAL KANBAY
  • ALİ İMRAN MARASALI
  • YUSUF KURŞUN
  • OKAY DEMİRHAN

  • ÖZGÜR ÖZEL
  • AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
  • BEKİR BAŞEVİRGEN
  • SELMA ALİYE KAVAF
  • MUSA SEMİH BALABAN
  • NEŞE ZENGİN
  • AYSUN HELVACIOĞLU
  • SEÇİL EGE DEĞERLİ
  • ŞERİF AKMEŞE
  • İLKSEN ÖZALPER

  • ALİ ÖZTUNÇ
  • İRFAN KARATUTLU
  • MEHMET BAĞLAR
  • EJDER KAYGUSUZ
  • NAİLE İŞLEK
  • TUFAN YANAR
  • AZİZ CEM GÜNER
  • ÇAĞATAY ATASAY

  • MEHMET SAİT ÇELEBİ
  • ŞÜKRÜ KARABOĞA
  • NURETTİN KILIÇ
  • İBRAHİM TAŞDELEN
  • NİLGÜN BAYRAKTAR
  • ÖMER DURAK

  • CUMHUR UZUN
  • GİZEM ÖZCAN
  • SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
  • SELÇUK ÖZDAĞ
  • MEHMET DEMİR
  • FATMA GEBEŞ ÇİMEN
  • SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU

Liste çıkarılmadı.

  • FARUK SARIASLAN
  • MEHMET DEĞİRMENCİ
  • EDA DOĞAN

  • ÖMER FETHİ GÜRER
  • SEVGİ ÖZBEK
  • OZAN SAKARYA

  • SEYİT TORUN
  • MUSTAFA ADIGÜZEL
  • AHMET TOKLUCUOĞLU
  • CENGİZ OKUR
  • NİLGÜN YILMAZ
  • SABRİ SONER GÖRGÜLÜ

  • TAHSİN OCAKLI
  • KÖKSAL TOPTAN
  • MUHAMMET YILDIZ

  • AYÇA TAŞKENT
  • ECEVİT KELEŞ
  • KAMİL ÖZKAN
  • AZİZE ÇEROĞLU
  • EMEL AKÇİL
  • GÜNDÜZ KADİR GENÇCAN
  • ALİ FETHİ GÜRLER
  • ÖZER ÖZÇINAR
  • Samsun
  • MURAT ÇAN
  • MEHMET KARAMAN
  • MUSTAFA YEŞİLYURT
  • NAZAN GÜNEYSU
  • MEHMET ÖZDAĞ
  • SUAT YILDIZ
  • NEŞE KANGÜLEÇ
  • NİLSU İREM KOÇYİĞİT
  • ÖZLER YILMAZ

  • UMUT DAYANAN
  • DENİZ ACAR
  • MEHMET ZAKİR KIZILAY

  • BARIŞ KARADENİZ
  • ŞEVKET TERKAN

  • ULAŞ KARASU
  • SERDAR İNCE
  • SERVECAN KAYA
  • LÜTFİ GÖRKEM MARŞAN
  • BAHATTİN YAVUZ

  • MAHMUT TANAL
  • MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN
  • AHMET TÜYSÜZ
  • ABDULLAH YEŞİL
  • İBRAHİM DİREK
  • SÜLEYMAN GÖK
  • ABDULLAH MELİK
  • ABDULLAH DİREK
  • MÜSLÜM ŞİKAK
  • BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME
  • ABDULKADİR ÇETİN
  • VEHBİ VURAL
  • İSA EKİNCİ
  • AZİZ BABACAN
  • NİZAR ÖKTEN

  • FAİK ÖZTRAK
  • İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
  • CEM AVŞAR
  • NURTEN YONTAR
  • MUSTAFA ÜLKEM URUK
  • İSMAİL DOĞAROĞLU
  • SEMA KIRKOYUN KİNET
  • İSMAİL ÇELEBİ

  • KADİM DURMAZ
  • DURAN KUM
  • AYHAN KARABEKİROĞLU
  • MEHMET ALİ KOCAOĞLU
  • CEM ÇITAK

  • SİBEL SUİÇMEZ
  • AHMET KAYA
  • MURAT ÖZÇİLİNGİR
  • MUSA HACIOĞLU
  • İLKER AKINCI
  • MUSTAFA ERDİ ÇAKIR

  • HÜSNİYE KARAKOYUN

  • ALİ KARAOBA
  • İSMET AKIN
  • SEVİNÇ YAZGAN

  • SERACETTİN BEDİRHANOĞLU
  • ERCAN ÇİÇEK
  • AZİZ ÖREK
  • MUHLİS ORHAN
  • MERAL AYHAN
  • NURTEN TAŞ
  • SÜLEYMAN KUŞMAN
  • MEHMET KAVAL

Liste çıkarılmadı.

  • DENİZ YAVUZYILMAZ
  • EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
  • DOĞA ŞANLIOĞLU
  • MERVE KIR
  • CEMALETTİN SAĞTEKİN

Liste çıkarılmadı.

Liste çıkarılmadı.

  • İSMAİL ATAKAN ÜNVER
  • YUSUF BAŞTUĞ
  • HASAN EHLİZ

  • AHMET ÖNAL
  • ÖMER ELDEMİR
  • ÜMİT DUMAN

  • HÜSEYİN YAŞAR
  • DİCLE ARSLAN
  • ORHAN EKMEN
  • ABDULLAH POLAT
  • MENDUH ATAK

  • BOTAN CİZRELİ
  • ABDULLAH KAYA
  • AYŞE BİLİN

  • AYSU BANKOĞLU
  • CEYDA SARGIN

  • ÖZGÜR ERDEM İNCESU
  • ÖZEL ÖZEN

  • YUSUF ASLAN
  • İSMAİL SARIBOĞA

  • TAHSİN BECAN
  • MEHMET GÜREL
  • YASEMİN FAZLACA

  • CEVDET AKAY
  • ABDULLAH ÇAKIR
  • BAYRAM KARADAĞ

  • MEHMET AKİF PERKER
  • HURŞİT ÇETİN

  • ASU KAYA
  • ÜNAL KÖKSAL
  • MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
  • RIZA TEKEREK

  • TALİH ÖZCAN
  • HATİCE ASLIHAN AKBAL TÜYSÜZ
  • JALE UZUNHASAN

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 63
2. Fenerbahçe 25 54
3. Beşiktaş 26 52
4. A.Demirspor 26 45
5. Başakşehir 26 45
6. Trabzonspor 27 44
7. Kayserispor 26 41
8. Konyaspor 27 36
9. Karagümrük 25 34
10. Kasımpaşa 27 32
11. Sivasspor 27 31
12. Antalyaspor 26 29
13. Alanyaspor 26 29
14. Ankaragücü 26 28
15. Gaziantep FK 26 25
16. Giresunspor 25 24
17. İstanbulspor 26 24
18. Ümraniye 26 23
19. Hatayspor 25 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 30 63
2. Eyüpspor 30 57
3. Sakaryaspor 30 55
4. Rizespor 28 53
5. Pendikspor 29 53
6. Bodrumspor 29 48
7. Keçiörengücü 29 47
8. Göztepe 29 47
9. Manisa FK 29 45
10. Boluspor 29 44
11. Bandırmaspor 29 44
12. Tuzlaspor 29 34
13. Altay 30 31
14. Erzurumspor 28 26
15. Altınordu 29 26
16. Adanaspor 30 25
17. Gençlerbirliği 29 24
18. Denizlispor 30 17
19. Yeni Malatyaspor 30 16
Takımlar O P
1. Arsenal 29 72
2. M.City 29 67
3. Newcastle 29 56
4. M. United 29 56
5. Tottenham 30 53
6. Aston Villa 30 47
7. Brighton 28 46
8. Liverpool 28 43
9. Brentford 30 43
10. Fulham 29 39
11. Chelsea 30 39
12. Leeds United 30 32
13. Wolves 30 31
14. West Ham United 29 30
15. Crystal Palace 30 30
16. Bournemouth 30 30
17. Everton 30 27
18. Nottingham Forest 30 27
19. Leicester City 30 25
20. Southampton 30 23
Takımlar O P
1. Barcelona 27 71
2. Real Madrid 28 59
3. Atletico Madrid 27 54
4. Real Sociedad 28 51
5. Villarreal 28 47
6. Real Betis 27 45
7. Athletic Bilbao 28 40
8. Osasuna 28 38
9. Rayo Vallecano 27 37
10. Celta Vigo 28 36
11. Girona 27 34
12. Mallorca 28 34
13. Sevilla 28 32
14. Getafe 28 30
15. Real Valladolid 28 29
16. Cadiz 27 28
17. Valencia 27 27
18. Espanyol 28 27
19. Almeria 27 27
20. Elche 28 13
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