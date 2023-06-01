CHP medyasında fatura Akşener'e kesildi

HDP'nin ortağı olduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, onlarca partiden aldığı desteğe rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turunda da ağır yenilgi aldı.

Bozgun sonrası kendi tabanından dahi 'istifa' baskısı gören CHP liderine, yandaşlarından destek gecikmedi.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na arka çıkıp İYİ Parti lideri Merak Akşener'i suçladı.

"Türkiye'de muhalefetin aldığı en yüksek oylardan birisidir." diyen Yanardağ, CHP Genel Başkanlığına göz kırpan Ekrem İmamoğlu'nu da isim vermeden hedef alıp "İnsanlar kendi küçük dar siyasi hesaplarını bir yana bırakmalılar, Akşener'e rağmen bir yüzde 48 oy var. Kaybettik demenin süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.