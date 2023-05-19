CHP'lilerin kaos planını Tuncay Özkan deşifre etti

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıktı.

Erdoğan, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark attı.

Seçim gecesi Erdoğan'ın zaferini gölgelemek isteyen muhalefet kanadı, çeşitli provokasyonlara başvurdu. Yenilgiyi kabullenemeyen CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, tam dört kez kamera karşısına geçerek, her seferinde Kılıçdaroğlu'nun yarışı önde götürdüğünü iddia etti.

Bununla da yetinmeyen ikili, "13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, öndeyiz, kazanıyoruz, 49'a 45 öndeyiz" şeklinde vatandaşları kandıran açıklamalar yaptı.

Seçim sonuçlarının netleşmesi ve CHP'nin de sonucu kabul etmesi sonrasında yalan söyledikleri ortaya çıkan İmamoğlu ve Yavaş kamuoyundan özür dilemek yerine, "Milletimizi kandırmadık" şeklinde açıklamalarda bulundu.



Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda ağır bir yenilgi aldı.

Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen CHP liderine, partisinden ve muhalefet cephesinden ağır tepkiler geldi.

Seçim gecesinde '13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, öndeyiz, kazanıyoruz' algılarıyla seçmenlerinin duygularıyla oynayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen tepkileri "Milleti aldatmadık. Elimizde ne varsa, onu söyledik. Sonuçlandı. Şimdi bakıyoruz; kazanan yok." diyerek geçiştirmeye çalıştı. Oysa CHP'nin yayın organı ANKA'nın verilerine göre, İmamoğlu'nun o gece açıklama yaptığı dört farklı saat diliminde de Erdoğan öndeydi.

CHP'lilerin "Kazanıyoruz, öndeyiz" iddiaların ardından özellikle sosyal medyada "Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım" şeklinde provokasyonlara zemin hazırlanmıştı.

CHP'li Tuncay Özkan, katıldığı canlı yayında, kendi tabanının 'oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar" dedi.

Habertürk canlı yayınında "Oylar çalındı mı?" sorusuna yanıt veren Özkan, "Genel Başkanımızın dediği gibi, CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez." diye konuştu.

Özkan'ın CHP tabanına isim vermeden yaptığı 'kaos' göndermesinin, o gece sokakların, meydanların, olayların kapısının aralanmasına işaret etmesi dikkat çekti.