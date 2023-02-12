CHP'lilerin bile midesi kaldırmadı
Şirin Payzın'ın deprem alınandan yaptığı provokasyonu CHP'li Halk TV'nin bile midesi kaldırmadı, kanal Payzın'ı tekzip etmek zorunda kaldı.
Yüzyılın felaketi olarak kayıtlara geçen 2 büyük depremden sonra insanlar canlarıyla uğraşırken muhalif bazı gazetecilerin yaptığı provokasyonlar mide bulandıracak türden oldu.
CHP'nin yayın organ Halk TV'de program yapan Şirin Payzın, deprem alanından yaptığı haberle izleyenlerin tepkisini çekti.
Payzın, hayatının en zor günlerini yaşadığı için sinirleri gergin olan vatandaşı provoke etmek için Suriyeli mültecileri hedef gösterdi.
Yaptığı haber sunumunda savaş mağduru Suriyelileri hedef göstermesi CHP'lileri bile isyan ettirdi. Tepkiler üzerine kanal yönetimi anında geri adım atmak zorunda kaldı.
İşte o anlar:
Şirin Payzın:— Mehmet Ali ÖNEL (@Mehmetali_Onel) February 11, 2023
"Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı"
Halk TV yönetimi;
“Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Onaylamıyoruz."
Şirin'in provokasyonuna Halk TV bile karşı çıkmış.
Pes! pic.twitter.com/CvwcRtj1Ai
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