CHP'lilerin bile midesi kaldırmadı

Yüzyılın felaketi olarak kayıtlara geçen 2 büyük depremden sonra insanlar canlarıyla uğraşırken muhalif bazı gazetecilerin yaptığı provokasyonlar mide bulandıracak türden oldu.

CHP'nin yayın organ Halk TV'de program yapan Şirin Payzın, deprem alanından yaptığı haberle izleyenlerin tepkisini çekti.

Payzın, hayatının en zor günlerini yaşadığı için sinirleri gergin olan vatandaşı provoke etmek için Suriyeli mültecileri hedef gösterdi.

Yaptığı haber sunumunda savaş mağduru Suriyelileri hedef göstermesi CHP'lileri bile isyan ettirdi. Tepkiler üzerine kanal yönetimi anında geri adım atmak zorunda kaldı.

İşte o anlar: