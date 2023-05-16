CHP'lilerden depremzedelere ağır hakaretler

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde bekledikleri oyu alamayan CHP'liler depremzedelere olmadık hakaretlere başladı.

Deprem bölgesindeki acılı insanlara en ağır hakaretleri yapanlara sosyal medya üzerinden tepkiler ise büyüyor.

İşte depremzedelere hakaret edenler:

Üç kuruş yardım edip, evi başına yıkılan depremzedeyi satın aldıklarını sanmışlar.



Bu çirkef yüzü, bu alçak sözleri bir Malatyalı olarak asla unutmayacağım. pic.twitter.com/Kjj7Bq8hjK