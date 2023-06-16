CHP'liler Şener şokunu atlatamadı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün akşam katıldığı canlı yayında CHP'den istifa ettiğini ve Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener'e sert tepki gösterdi. Özel, "Şener'in açıklamalarını içim acıyarak, kanım donarak izledim. Şener'i listemize koyup da oy verdirttiğimiz Cumhuriyet Halk Partililerden özür diliyoruz" dedi.

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in dün akşam Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalar ana muhalefet partisinde tepkilere neden oldu. "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cevap veren Şener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1. turunda Sinan Oğan'a, ikinci turunda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

Şener'in sözlerine CHP'den ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Şener'in açıklamalarını içim acıyarak, kanım donarak izledim. Ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var. Şener'i listemize koyup da oy verdirttiğimiz ve onu buraya taşıyıp da taşıyamadığımız CHP'lilerden özür dilemek dışında söyleyecek bir şeyimiz yok" dedi.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Vicdanı kara, kalbi kurumuş. Seçildikten sonra partiye kayıt olmuş, seçimlerden sonra istifa etmiş. Suçüstü yakalandı, vicdanı kara, kalbi kurumuş, kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerektiği bir yerde ihanet eden bir anlayışa ne denir? CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, Şener'in vicdanlı muhafazakar olduğu iddiasıyla CHP listelerinden kendine yer buldu. Hangi arkadaşımızı yerinden ettiyse o arkadaşımıza ve ona oy atan partililere özür borcumuz var."