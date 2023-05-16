CHP'liler kızınca Davutoğlu silmek zorunda kaldı
Yüzde 0 düzeyindeki oyuyla CHP'lilerin oylarıyla 11 milletvekili çıkaran Davutoğlu, henüz partisinden istifa etmeyen ve resmen CHP'li olan vekillerle çekindiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca sert tepki aldı. Tepkiler artınca da resmi kaldırmak zorunda kaldı.
Gündem 16.05.2023, 23:01
Tabanı olmamasına rağmen CHP'den 11 milletvekili çıkardığı için tepkilerin odağında olan Ahmet Davutoğlu yaptığı son hareketle CHP'lileri daha da öfkelendirdi.
Davutoğlu, henüz resmi olarak CHP milletvekili sayılan 11 isimle Gelecek Partisi Genel Merkezinde "grup toplantısı" düzenledi.
Toplantıya katılan isimlerle birlikte çekindiği resmi de Twitter hesabından paylaşan Davutoğlu beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Başta CHP'liler olmak üzere Millet İttifakı tabanından sert ifadelerle tepki gösterilen Davutoğlu, paylaştığı resmi kısa süre içinde kaldırmak zorunda kaldı.
İşte Davutoğlu'nun paylaştığı o resim:
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