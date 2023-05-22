CHP'liler bağış topladı ama konteyner kenti yapmadı

CHP milletvekili adayı Bayram Fırat Dayanıklı’nın işlettiği Çorlu TED Koleji, depremzedeler için başlattığı konteyner kent projesini seçimden sonra iptal etti. Kampanya kapsamında öğrenci velilerinden toplanan paralar hesaplara iade edildi. Veliler, okul yönetiminin aldığı karara tepkili.

CHP’lilerin depremzedelere olan öfkesine her gün bir yenisi ekleniyor. Sosyal medyada hakaretlere maruz kalan, CHP’li belediyeler tarafından misafir edildikleri yurtlardan atılan depremzedelere bir kötülüğü de TED Koleji yaptı. CHP milletvekili adayı adayı Bayram Fırat Dayanıklı’nın işlettiği okulun, deprem sonrası başlattığı “Konteyner Kent Projesi” seçimlerin ertesi günü iptal edildi.

BAĞIŞ TOPLAMIŞTI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki TED Koleji öğrencileri de deprem bölgesine konteyner kent kurmak için ‘Bir Umut Bir Yuva’ isimli bir kampanya başlattı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başlattığı kampanyaya CHP’li Çorlu Belediyesi ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası da katıldı.

Mart ayında başlatılan kampanya için öğrenci velilerinden okul aile birliği hesabına bağış toplanmaya başladı. Kolejde eğitim gören yaklaşık 750 öğrencinin velisi, deprem bölgesinde konteyner kent kurulumu için okul aile birliğinin hesabına bağışta bulundu. Deprem bölgesinde kurulması planlanan konteyner kentte kolejdeki gönüllü öğretmen ve öğrenciler çeşitli etkinlikler düzenleyerek depremzede çocukların yanında duracaktı.

SEÇİMDEN SONRA İPTAL

Konteyner kentin deprem bölgesine kurulmasını bekleyen öğrenci ve veliler, seçimin hemen ardından kolej yönetiminden aldıkları mesajla şoka uğradı. Kolej yönetimi, 14 Mayıs’ta yapılan seçimin ertesi günü, konteyner kent projesinin iptal edildiğini velilere iletti. Kampanya kapsamında toplanılan paralar ise velilerin hesaplarına iade edildi. Durumdan rahatsız olan veliler, kolej yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi.

CHP’Lİ YÖNETİCİ KARARI VERDİ

Öğrencilerin yardımlaşma duygusuyla başlattığı projeyi iptal eden kararın, Çorlu TED Koleji sahibi CHP Tekirdağ milletvekili aday adayı Bayram Fırat Dayanıklı tarafından alındığı, CHP’li Çorlu Belediyesi ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın da projenin paydaşlarından olduğu öğrenildi.

Veliler, kolej yönetiminin seçimden bir gün sonra aldığı skandal kararın hem çocuklarını hem de kendilerini derinden yaraladığını söyledi. Çorlu TED Koleji tarafından Mart ayında başlatılan ‘Bir umut Bir yuva’ isimli kampanya duyurusunda şu ifadeler yer almıştı: “Okul aile birliğimizin hesabına yapacağınız bağışlarla destek olabilirsiniz’ ifadeleri yer alırken, seçimin hemen ardından velilere gönderilen ikinci mesajda ise ‘Sayın velilerimiz öğrencilerimizin başlattığı ‘Konteyner Kent Yaşam Alanı’ projemizi hayata geçiremediğimizi bilgilerinize sunarız.”