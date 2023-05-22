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CHP'liler Babacan'ın söylediklerini duymasın

Ali Babacan, CHP'nin oylarını yükselttiklerini, kendileri olmasaydı CHP'nin bu kadar oy alamayacağını ileri sürdü. CHP'liler ise tarihlerinin en yüksek oyunu tek başına aldıklarını savunuyor.

Gündem 22.05.2023, 01:45
CHP'liler Babacan'ın söylediklerini duymasın

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Babacan, "Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal. İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı" dedi. Ortak listeden seçilen vekiller hakkında ise Babacan, "15 milletvekili anamızın sütü kadar helal ve hak ettiği sonuç" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk kanalında katıldığı canlı yayında Kübra Par ve Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.

14 Mayıs seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, şunları söyledi: "Biz kurulduktan sonra DEVA markasını duyurmak için çok büyük çaba içerisinde olduk. 81 ilde ve 766 ilçede teşkilatımız var. Geçen sene Kasım'da büyük reklam kampanyası yaptık. Tam seçimlere giderken Mart ayında ciddi reklam kampanyası yaptık. Devletten 1 kuruş almadan tamamen bağışlarla bunu gerçekleştirdik. Ortak listeden girmek bizim için fedakârlık. Partimizin kurumsal kimliğini 5-6 hafta geri çekiyoruz ve sayın Kılıçdaroğlu'na 'evet' diyoruz. Ortak listelerden girme bize CHP'den teklif edildi. Simülasyonlar yapıyoruz, her parti ayrı ayrı girerse milletvekili sayısı daha az çıkıyor dediler. Biz de simülasyon yaptık, dedikleri doğru. Biz burada ortak listeden girerek toplam havuzu büyüttük.

Simülasyonlar araştırma sonuçlarının üstüne oturtuluyor. Önce elinizde araştırma olması lazım. Sistem öyle çalışıyor. Bizdeki ve CHP'nin araştırmalara baktığınızda sayın Kılıçdaroğlu'nun sayın Erdoğan'a göre bir miktar önde olduğu görülüyordu. CHP'nin oylarında 2018'e göre artış olduğu görülüyordu. CHP'nin bir şekilde oylarında bir miktar artış görülüyordu. Seçim ortamına girdiğinizde işler değişiyor. Örnek TİP, HDP'nin listesinden girmedi. CHP'nin oylarından belki bir miktar TİP'e kayışlar oldu, bilmiyorum.

81 ile teşkilatı olan 766 ilçede teşkilatı olan ve görülmemiş iktidar hazırlığı yapan partiden bahsediyoruz. İlk defa seçimlere girdik. Meseleye önceden bakış, planlama vardır. Önceden planlama bizim de CHP'nin de bir arada olmamız yönündeydi. Sonuçlara bakalım. DEVA adaylarının olduğu illerde tam + 15 milletvekili oluşmuş. Biz Kahramanmaraş'ta adayımız 2. sıradan seçime girdi. CHP'nin oyu yüzde 6.8 arttı. Gaziantep'te CHP'de yüzde 5 artmış. CHP 3 milletvekili çıkarttı. 3. sıradaki bizim adayımız. Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal.

"BİZ OLMASAYDIK BU KADAR OY ALINMAZDI"

İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı. Biz sadece bakıyoruz. Bizim adaylarımız olduğu yerde artı oluşmuş mu, oluşmamış mı? Bingöl'de neredeyse üçe katlamış. Ankara 1. bölgede Sadullah Ergin Bey aday oldu. Kıyamet koptu. CHP'nin oyu yüzde 5,5 arttı, Çankaya'daki oyu yüzde 7,5 arttı. Mesela Siirt'te bizim il başkanımız Umut Bey 1. aday oldu. Yüzde 2.1'den 7.8'e çıkmış CHP. CHP 100 yıllık parti. Çok iyi simülasyonlar yapıyorlar. Tecrübeli siyasetçileri var.

Keşke kelimesi sevmediğim kelime. Bantı geri sarsak, tekrar aynı kararlar önümüze gelse yine aynı kararları verirdik. Herkesin fedakarlık ettiği ve herkesin kazandığı sonuç olsun dedik. CHP için kolay değildi. Onların listesinden partiler açısından da zor. Herkesin kazandığı bir sonuçtur bu. Bu birlikteliği yapmasaydık milletvekili sayımız daha az çıkacaktı. Ortak listelerle bu sayıya ulaştık. Herkes ayrı ayrı seçime girseydik herkesin daha az milletvekili çıkacaktı. Eleştiriler gerçek bilgiye sahip olunmadan yapılıyor, yüzeysel yapılıyor. Şanlıurfa'da arkadaşımızın aday olması CHP'nin oylarını yukarı itti. Diyarbakır'daki aday çok tecrübeli arkadaşımız. İkinci sıradaydı. Evet seçilemedi ama CHP'nin oyu yüzde 2'den 8'e çıktı. 1. sıradaki CHP'li aday kazandı. Bütün teşkilat olarak destek vermiş olduk. Bizlerin desteği ve kendi gayretleriyle CHP milletvekili çıkarmış oldu. 15 milletvekili anamızın sütü kadar helal ve hak ettiği sonuç. Çok ciddi gayret ortaya koyduk. Hazine'den 1 kuruş almamıza rağmen bant reklamına dünyanın parasını harcadık.

#Ali Babacan
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