CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter'dan biat aldı: Sıraya girdiler

2023 seçimleri yaklaştıkça 6’lı masada tansiyon yükseldi. Hem CHP içinde, hem de CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim restleşmeye dönüştü. Soğuk savaş nisan ayında başladı. İYİ Parti’nin “Kazanacak bir isim aday gösterilmeli” diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu işaret etmesinin ardından, bu iki isme örtülü mesajlar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Ya bana katılın ya önümden çekilin” dedi. Ancak her iki isim de bu çağrıya sessiz kalarak İYİ Parti ile yakın temasını sürdürdü.

İYİ PARTİ İLE FLÖRTE DEVAM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP içindeki rahatsızlığa rağmen Mansur Yavaş’ı, ardından da Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek samimi görüntüler verdi. İki ziyaret de “Akşener’in Kemal Kılıçdaroğlu’na alternatif aday arayışı” olarak yorumlandı. Bu ziyaretlerden sonra 9 Eylül’de parti içi iletişim kanallarını kullanmak yerine Twitter’dan İmamoğlu ve Yavaş’a örtülü mesajlar gönderen Kılıçdaroğlu, bu defa ise “Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim” dedi. İmamoğlu ve Yavaş bu mesajı da görmezden gelerek İYİ Parti’ye göz kırpmaya devam etti.

“KILIÇDAROĞLU KAZANIR” DİYEMEDİ

Bardağı taşıran son damla ise Meral Akşener’in katıldığı bir televizyon programında yaptığı manevra oldu. Kılıçdaroğlu’nun “Adaylık için hazırım” açıklaması hatırlatılınca “Herkes hazır. Kazanacak bir aday olmalı” diyen Akşener, “Sizce Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?” sorusu karşısında ise şaşkına döndü. Soruya “Ama şimdi bu çok iyi bir soru olmadı. Henüz bilmiyorum” karşılığını veren Akşener, bu sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığını ortaya koydu.

ARTIK KONUŞUN

Tüm bu gerilimin ardından dün Kılıçdaroğlu’ndan oldukça sert bir çıkış geldi. Partisinin İzmir toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, örtülü olarak Yavaş ve İmamoğlu’na “Biat edin” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Şunu artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık beraber karar verelim. Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum” dedi.

TIPIŞ TIPIŞ DESTEK MESAJI

Kılıçdaroğlu’nun üçüncü restine sessiz kalamayacağını anlayan İmamoğlu ve Yavaş, konuşmadan dakikalar sonra Twitter’dan tıpış tıpış Kılıçdaroğlu’na bağlılığını bildirdi. İmamoğlu, “Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım” açıklamasını yaptı. Twitter’da Kılıçdaroğlu ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Yavaş ise şu açıklamayı yaptı: “Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım.”