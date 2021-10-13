CHP lideri Kılıçdaroğlu teklifini inkar etti ve resti çekti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buyurun gelin yapalım" diyerek yıllar önce anayasanın ilk dört maddesini değiştirme vaatinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde bu ifadesini inkar edip "Benim sözüm değil" diyen Kılıçdaroğlu, şimdi de "Hiç kimse anayasanın ilk dört maddesine dokunamaz" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’ya yakınlığı ile bilinen kanalda Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi vaat etmişti. 2015 yılında katıldığı yayında "Anayasayı değiştirelim" demişti. Bunun üzerine kendisine yöneltilen "Anayasanın ikinci ve üçüncü maddeleri mesela?" sorusu karşısında da "Tabi, söyledik bunların tamamını, buyurun gelin yapalım bunların hepsini" ifadelerini kullanmıştı.
SÖZLERİNİ İNKAR ETTİ
Kılıçdaroğlu, bu sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği cevapta kendi ifadelerini inkar edip "Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor" diyerek böyle bir açıklaması olmadığını söylemişti.
MADDELER DEĞİŞTİRİLEMEZ
Ankara'da 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, bu sefer de "Hiç kimse Anayasanın ilk 4 maddesine dokunamaz" çıkışında bulundu. CHP lideri, "İlk dört madde tartışmalarının tamamı yapay. Hiç kimse anayasanın ilk dört maddesine dokunamaz. Teminatı Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlardır" dedi.
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