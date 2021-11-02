CHP lideri Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz’da birlikte mücadele ettik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü kalkışma esnasında mücadele etme ve tepki gösterme bir tarafa indiği Atatürk Havalimanı’ndan darbecilerin izniyle çıkış yaparak soluğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun oturduğu evde almış, geceyi de burada geçirmişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün darbe girişimine hep beraber direndiklerini savundu. CHP lideri, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yaptık. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı. Parlamentoda özel toplantılar yapıldı. İktidarı ve muhalefeti beraber oldu" dedi.