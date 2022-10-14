CHP'li vekilin kürsüdeki çekiçli şovuna tepki yağdı

TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda “dezenformasyon yasası” olarak bilinen sosyal medya düzenlemesinde muhalefetin “çekiçli” protestosuna sahne oldu. Gece geç saatlere sarkan müzakereler gergin geçti. Kürsüye gelip teklifi “sansür yasası” olarak niteleyen ve haber alma özgürlüğünün kısıtlandığını iddia eden CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Instagram, YouTube, Facebook var. Orada haberleşiyorsunuz. Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse bu telefonu artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacak” deyip çekiçle telefonu parçaladı.

FAZLA BÜYÜTMEYİN

Erbay’a AK Parti ve MHP sıralarından tepki yükseldi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Milletin kürsüsünde bu tür hareketlerin kabul edilemeyeceğini” söyledi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise oturumu yöneten CHP’li TBMM Başkanvekili Haydar Akar’a “Genel Kurul’a çekiçle girilebilir mi?” diye sordu. Akar “Girilemez” yanıtını verince Akçay, “Peki en azından uyarmak gerekmez mi” diye tepki gösterdi. Akar ise “Kötü niyetle kullanılmadı. Bunu fazla büyütmeye gerek olmadığını düşünüyorum” karşılığını verdi. Akçay’ın “Sayın Başkan burada niyet arayamazsınız. Burada fiili bir durum var” demesi üzerine Akar, milletvekillerini “Bundan sonra kesici ve yaralayıcı aletlerin Genel Kurul’a sokulmaması özellikle rica olunur” diye uyardı.

CHP’DEN ALKIŞ HDP’DEN PANKART

Muhalefetin düzenlemeye ilişkin protestosu 29’uncu madde üzerindeki görüşme öncesinde yoğunlaştı. Düzenlemeyi ayağa kalkıp alkışlarla protesto eden CHP’liler “29’a hayır” sloganı attı. HDP grubu da ayağa kalkarak basın locası ve AK Parti milletvekillerine doğru pankartlar açtı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi, ancak aranın ardından da CHP’lilerin protestosu sürdü. Kanun teklifi, 22.30 sıralarında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kınama cezası verilmeliydi

Kürsüde çekiçle telefon kırmanın yansımaları dün de devam etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP’li Burak Erbay'ın Genel Kurul’da çekiçle cep telefonu kırmasını değerlendirdi. Erbay'ın yaptığının iç tüzüğe uygun olup olmadığı sorulan Şentop, şunları kaydetti: “Uygun değil tabii ki. Esasen kınama cezası gerektiren bir eylem. Orada oturumu yöneten başkanvekili arkadaşımızın o konuda karar vermesi ve oya sunması gerekiyor bunu. Öyle bir aletle Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Kürsüye verilmiş bir zarar olduğunu da duydum. Bunun da tabii tazmini kendisinden talep edilir. Ama bu tür şeyler hoş değil, kürsüler konuşmak içindir. Çekiçti, keserdi birtakım maddelerle şov yapma yeri değil.”