CHP'li Tanrıkulu, PKK yandaşlarının kimyasal silah iftirasını Meclis'e taşıyor
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu terör örgütü PKK'nın kimyasal silah kullanıldığına yönelik propagandasına destek verdi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meclis'e soru önergesi vereceğini söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK ile sınır içi ve sınır dışında mücadelesi kesintisiz devam ederken terör örgütü sözcülüğüne soyunan HDP ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçladı.
Geçmiş dönemde PKK'ya destek yürüyüşlerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu propagandaya destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanrıkulu, Meclis'e soru önergesi vereceğini söyledi.
TSK'YA KİMYASAL SİLAH SUÇLAMASI SONRASI HAREKETE GEÇTİ
Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:
"Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç."
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