CHP'li Özel yine tehdit etti: Erdoğan'ı yine 'Gezi' ile yeneceğiz
Gezi Parkı davasının neticelenmesinin ardından adliye önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, skandal açıklamalarını sürdürdü. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs provokasyonlarının fitilinin ateşlendiği Gezi Parkı olaylarını savunan Özel, "Erdoğan'ı yine bir Gezi ruhu yenebilir." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etmişti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun." diye konuşmuştu.
"ERDOĞAN'I YİNE BİR GEZİ YENEBİLİR"
Provokasyonların fitilinin ateşlendiği Gezi Parkı olaylarını, katıldığı Gerçek Gündem'in YouTube canlı yayınında savunan Özel, "Bizim birer birer hiçbirimizin kazanma şansı yok. Ama birlikte kazanabiliriz" diye konuştu.
"YENİDEN BİRLİK OLALIM" ÇAĞRISI
Yeni bir Gezi'ye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Özel, "Erdoğan'ı ilk Gezi yenmişti, yine Gezi ruhu yenebilir. Bu illa kavga dövüşle olacak değil. Biz sandıkta gezi ruhuyla yeneceğiz. İstanbul seçimlerini de böyle aldık. Gezi'de bir gökkuşağı vardı yani bütün renklerin yan yana birbirinin içine ve işine karışmadan durabiliyordu." diye konuştu.
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