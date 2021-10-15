CHP'li Özel'e ekonomiden dert yanan şahıs çete lideri çıktı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kütahya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özel'in ziyareti sırasında çiftçi olduğunu söyleyen bir kişi traktörüne el konulduğunu öne sürdü. Mustafa Şimşek isimli kişinin evlilik çetesi lideri olduğu ve suçunu canlı yayında itiraf ettiği ortaya çıktı.
Gündem 15.10.2021, 10:21
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel iki gündür bulunduğu Kütahya'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Bu ziyaretler sırasında çiftçi olduğunu öne süren bir kişi, "Traktörüme icra geldi" diyerek CHP'li Özel'e dert yandı.
İsminin Mustafa Şimşek olduğu öğrenilen kişi, "Yola çıkaramıyoruz traktörlerimizi. Jandarma polis bizi bekliyor." dedi.
TÜM TÜRKİYE'Yİ DOLANDIRDI
Özel'in sözleriyle destek olduğu Şimşek'in Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişiyi dolandıran ve Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadını getiren çetenin lideri olduğu ortaya çıktı.
Şimşek, geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.
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