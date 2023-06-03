CHP'li milletvekili yeminine besmeleyle başladı
CHP Adana Milletvekili Sümer'in Meclis kürsüsünde yemin etmeden önce besmele getirmesi dinleyenleri şaşırttı.
Gündem 03.06.2023, 12:36 03.06.2023, 12:38
BMM yeni yasama yılının açılışında CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in yemin etmeden önce besmele çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
Sümer'in sessiz besmelesi, ekranlardan duyuldu.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Yasama dönemi başladı.
Meclis'in en yaşlısı unvanını elinde bulunduran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi Mustafa Şentop'tan devralarak TBMM'nin açılışını yaptı.
ÖNCE BESMELE SONRA YEMİN
İlk yemini Bahçeli yaptı ve sonrasında illere göre milletvekilleri kürsüye çağrıldı.
CHP'nin Adana Milletvekili Orhan Sümer de ismi açıklandığında yeminini etmek üzere kürsüye yaklaştı.
Sümer, yemininden hemen önce besmele çekti.
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yemininden önce besmele çekti. Sümer’in sessiz besmelesi, ekranlardan duyuldu pic.twitter.com/zneFvXzyA8— ENSONHABER (@ensonhaber) June 2, 2023
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