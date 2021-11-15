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CHP'li Kocasakal: Partiyi Kılıçdaroğlu işgalinden kurtarın

CHP'den ihraç edilen Ümit Kocasakal, helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi ilkelerinden ve programından uzaklaştırdığını öne süren Kocasakal, partililere "Lütfen sessiz ve tepkisiz kalmayın. Artık harekete geçerek partimizi bu işgalden, bu fütursuzluklardan kurtarın" diye seslendi.

Gündem 15.11.2021, 16:19
CHP'li Kocasakal: Partiyi Kılıçdaroğlu işgalinden kurtarın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla partisinin geçmişiyle helalleşme yolculuğuna çıkacağını duyurarak; "Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum" demişti.

CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLİ

CHP içinde tartışmalara neden olan Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine, CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıktıktan sonra partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Kocasakal, şunları söyledi:

"LAFA GELİNCE ATATÜRKÇÜSÜNÜZ"

Duydunuz mu? Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) "helalleşme yolculuğuna" çıkma kararı almış! Lafa gelince Atatürk'ün partisi, ama lafa gelince Atatürkçüsünüz değil mi? Anlaşılıyor ki af dilenip, helalleşilecek ve bu şekilde kapatılacak ilk yara 'Dersim katliamı' Seyit Rıza'yı da onursal üye yaparsınız artık.

"1915 İLE DE YÜZLEŞİN"

Kocasakal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni tezlerini destekleyen paylaşımına da göndermede bulunarak, "1915 Ermeni soykırımı' ile de 'yüzleşilmeli', helalleşilip kucaklaşılmalı. Herhalde 1919 Canan Hanımı kıracak halleri yok!" ifadesini kullandı.

"CHP'Yİ İŞGALDEN KURTARIN"

Kocasakal, CHP örgütlerine ve partililere de Kılıçdaroğlu'na karşı ayaklanma çağrısında bulunarak, "İhraç edilmiş ancak kağıt üstünde değil, gerçek ve kökten bir CHP’li olarak Partililere, örgüte sesleniyor ve yalvarıyorum: Lütfen artık harekete geçerek Partimizi bu işgalden, bu fütursuzluklardan kurtarın. Çok geç olmadan. Lütfen sessiz ve tepkisiz kalmayın. Partimizi ilkelerine ve programına yabancı bir avuç kişiye bırakmayın" dedi.

CHP'li eski milletvekili Necati Yılmaz da "Kurumların ahireti ve helalliği olmaz. Kişiler varsa hataları ve kötülükleri için helallik istemeye en yakından başlamalıdır. Helalleşme hukuki ve siyasi sorumluluğun yerine ikame edilemez" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

#Ümit Kocasakal #chp
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