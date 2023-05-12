CHP'li Kaboğlu: HDP bizim açıkça söylemediğimiz ortağımız
CHP'li Kaboğlu, Fransız kanalına yaptığı açıklamada, "HDP bizim açıkça söylemediğimiz ortağımızdır" dedi.
Gündem 12.05.2023, 23:19
CHP'nin hukukçu uzmanı İbrahim Kaboğlu, HDP'nin kendilerinin gizli ortağı olduğunu itiraf etti.
France 24 kanalına konuşan Kaboğlu, "HDP bizim açıkça söylemediğimiz ortağımızdır" dedi.
Kaboğlu konuşmasında, "HDP, bizim açık olarak söylemediğimiz ortağımız. Biz bu partiyle önümüzdeki dönemde insan hakları ve demokrasi konusunda çalışacağız." ifadelerini kullandı.
İşte Kaboğlu'nun o itirafları:
CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu, France 24’e konuştu:— gdh (@gundemedairhs) May 12, 2023
HDP, bizim açık olarak söylemediğimiz ortağımız. Biz bu partiyle önümüzdeki dönemde insan hakları ve demokrasi konusunda çalışacağız. pic.twitter.com/2aAUGzuHAD
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