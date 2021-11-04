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CHP'li isimden 28 Şubat kokan hareket: Takkeni çıkar

Teşekkür belgesi verilen işçilerden birinin hatıra fotoğrafı öncesi takkesini çıkarmasını isteyen CHP'li meclis üyesine AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

Gündem 04.11.2021, 08:52
CHP'li isimden 28 Şubat kokan hareket: Takkeni çıkar

Kütahya'da, sel felaketinde görev alan işçilere teşekkür belgesi verilen törende, CHP'li meclis üyesinin personellerden birinin hatıra fotoğrafı çekimi öncesi takkesini çıkarmasını istemesi gerginliğe yol açtı.

Kütahya Belediyesi 3. Dönem 10. Olağan Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Kastamonu'daki sel felaketinde görev alan personeller için teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi.

Belediye destek hizmetleri personellerine teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesine geçildi.

Bu sırada CHP'li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı'nın, "Resim karesi içinde takkeli bir arkadaşım, değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Başındaki o şeyi çıkarır mısın" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri de duruma tepki gösterdi. İşçi ise fotoğraf karesinden çıkmak istedi. Bunun üzerine salondakiler buna itiraz ederek fotoğraf karesinde işçinin kalmasını sağladı.

Fotoğraf çekiminin ardından teşekkür belgesi töreni sona erdi.

#Kütahya #ak parti
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