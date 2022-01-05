CHP'li İBB "Türkler soykırım yaptı" diyeni bile işe almış

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) skandallar bitmiyor. Terör örgütleriyle bağlantılı birçok kişinin belediye bünyesinde farklı görevlere getirildikleri tespit edilmişti. Bunun dışında, Türkiye'yi "soykırımla" suçlayanlara da İBB'de iş verildiği ortaya çıktı.

TÜRK MİLLETİNİ HEDEF ALDI

İBB İnanç Masası biriminde çalışan Fatma Yavuz isimli kişinin, sosyal medya hesabından "Bu nasıl bir halk böyle? Bir halkın tarihinde en fazla bir, bilemedik iki soykırım olur, bu kadar acımasızca, periyodik nasıl katledilir insanlar? Anlayamıyorum gerçekten" sözleriyle Türk milletini soykırım yapmakla suçladığı paylaşımı yaptığı belirlendi.