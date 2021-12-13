CHP'li İBB polis katiline bile iş vermiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, İBB’nin işçi alımlarına dikkat çekmişti. Bakan Soylu, terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin İBB’de işe alındığını açıklamıştı. Daha önce PKK’yla bağlantılı 12 kişinin ismi ortaya çıkarken, DHKP-C ve MKP’li 5 kişinin daha ismine ulaşıldı.

POLİSİN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYINDA TUTUKLANMIŞ

24 Şubat 2020’de İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de işe alınan Fırat D.’nin, 24-27 Temmuz 2015 tarihlerinde İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri’nin şehit edilmesine karıştığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alındığı ve 6 Ağustos 2015'te de tutuklandığı öğrenildi. Fırat D., Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu sırada 3-13 Şubat 2016 tarihleri arasında 10 günlük süreli açlık grevi eylemine katılmış.

Fırat D.’nin, ayrıca güvenlik güçlerine silahlı saldırı gerçekleştiren DHKP-C terör örgütü mensubu Elif Sultan Kalsen ile ilgili yapılan operasyonları protesto etmek için İstanbul Galatasaray Lisesi önünde 11 Şubat 2015’te toplanan grup içerisinde bulunduğu ve burada gözaltına alındığı öğrenildi.

DHKP-C’Lİ TERÖRİSTİN CENAZESİNE GİDERKEN YAKALANDI

İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışan Yılmaz F., 3 Mart 2016’da İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne silahlı ve bombalı eylem gerçekleştiren DHKP-C terör örgütü mensuplarından Çiğdem Yakşi’nin, Eskişehir’deki cenaze törenine giden TAYAD organizesindeki otobüs içerisinde yer aldı. Güvenlik güçlerince yapılan uygulamada, ölen örgüt mensuplarına ait fotoğraf ve pankartların araç içerisinde bulunması üzerine gözaltına alındı. Ayrıca DHKP-C’nin çıkardığı derginin dağıtımını yaptığı sırada ve örgütün düzenlediği eylemde yer aldığı gerekçesiyle de farklı tarihlerde gözaltına alındığı belirlendi.

DHKP-C’LİLERİN TUTUKLANMASINI PROTESTE ETMİŞ

Terör örgütleriyle iltisaklı diğer kişiler de şu şekilde: Özgür B.: Cezaevlerindeki açlık grevi eyleminde ölen DHKP-C terör örgüt mensubu Yemlihan Kaya’nın, 19 Temmuz 1998’de mezarı başında yapılan anma törenine katıldığı sırada gözaltına alındı. Edirne’deki 5 DHKP-C’linin tutuklanmasını protesto etmek için İstanbul’dan Edirne’ye giden örgüt mensuplarını taşıyan otobüsün içindeydi. Emniyet’in yaptığı GBT sorgusu sırasında gözaltına alındı.

KENDİNİ ADLİYE KAPISINA ZİNCİRLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Halil Y.: İstanbul Adliyesi ana giriş kapısı dışında, kapının iki yanında bulunan demir bahçe çitlerine 26 Haziran 2006’da kendini zincirleme eylemi gerçekleştireceği sırada gözaltına alındı. DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul’da 12 Eylül 2014’te gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı, 15 Eylül 2014’te serbest bırakıldı.

Kaynak: Sabah