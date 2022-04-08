CHP'li İBB ağaçları kökünden söktü

Ataşehir'de Kayış Dağı Caddesi'ndeki refüjde yer alan bazı ağaçlar söküldü.

Sökme işlemi, Bostancı Metro Hattı şantiyesi bitiminden itibaren cadde boyunca yaklaşık 200 metre uzunluktaki alanda yapıldı.

Sökme işleminin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapıldığı öğrenildi.

Ağaçlar köklerinden söküldü

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağaçlar alt yapı çalışmaları nedeniyle söküldü.

Ağaçların, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kökünden sökülerek götürüldüğü ve başka bir alana dikileceği aktarıldı.