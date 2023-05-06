CHP'li gençlere kulak verelim

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gece saat 02.00 sularında gençlerle yapılan sokak röportajı sosyal medyada büyük ses getirdi.

Tamamı CHP'li olan gençlerin sorulara verdikleri cevaplar, hal ve hareketleri, özgürlük kıstasları röportajı izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

İşte CHP'li gençliğin dertleri: