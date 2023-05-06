CHP'li gençlere kulak verelim
CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'de yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada viral oldu.
Gündem 06.05.2023, 00:51 06.05.2023, 02:32
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gece saat 02.00 sularında gençlerle yapılan sokak röportajı sosyal medyada büyük ses getirdi.
Tamamı CHP'li olan gençlerin sorulara verdikleri cevaplar, hal ve hareketleri, özgürlük kıstasları röportajı izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
İşte CHP'li gençliğin dertleri:
Bugüne kadar izlediğiniz tüm sokak röportajlarını unutun. İşte muhalefetin tüm toplumu dönüştürmek istediği hâl tam olarak bu…pic.twitter.com/ZukCgR6qzv— Ömer Faruk Övenç (@ovencomer) May 5, 2023
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