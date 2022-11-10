CHP'li Engin Özkoç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Milletvekili Engin Özkoç'un kendisine yönelik sözleri nedeniyle 30 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı.
Gündem 10.11.2022, 14:57
Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'li Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle açılan davayı karara bağladı.
Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
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