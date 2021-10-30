CHP'li belediyenin tepki çeken heykelleri apar topar kaldırıldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediye tarafından parka konulan sağlıkçıları temsil eden heykeller vatandaşların tepkisi nedeniyle kaldırıldı.
Gündem 30.10.2021, 19:57
Bahçelievler Mahallesi'nde yaptırılan parka yerleştirilen ancak estetikten uzak görünümüyle tepkiye neden olan beyaz önlük ve maske takmış 3 sağlıkçı heykeli, gece saatlerinde yerlerinden alınarak depoya taşındı.
Kovid-19 virüsü ve dünyayı temsilen heykelin ise yerinde kaldığı görüldü.
Merkezefendi Belediyesi tarafından yaklaşık 3 ay önce Bahçelievler Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görev yapan sağlık personelini temsil için heykellerin de bulunduğu bir park inşa edilmiş, henüz resmi açılışı yapılmayan parktaki heykeller vatandaşların tepkisini çekmişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da heykellerin hızla kaldırılmasını talep etmişti.
Kaynak: Sabah
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