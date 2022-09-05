CHP'li belediyelerden heykel açılışı yarışması

CHP yönetimindeki belediyeler heykel koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Son olarak CHP'li Antalya Muratpaşa Belediyesi, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını verdiği parkı açtı. Açılışı yapılan parka bir de Süleyman Demirel'in büstü dikildi.

Tüm katılımcılar parkın açılış kurdelesini kesti ve ardından parkta merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in şapkasıyla vatandaşları selamlarken tasvir edildiği heykelinin açılışı yapıldı.

Gültekin Uysal ve çok sayıda CHP'li katıldı

Açılışa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, eski Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’la birlikte Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerden milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, yönetimleri, Isparta, Burdur ve Antalya’dan merhum Demirel’le siyaset yaptığı onlarca isim katıldı.